Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Оуэн не верит в успех «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:09

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн не верит, что «красные дьяволы» попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона 2024/25:

Честно говоря, «Манчестер Юнайтед» был одной из первых команд, которую я исключил из числа претендентов на топ-4. Я удивлен, что они не поменяли тренера, когда летом у них были большие перемены. Как я уже говорил, не считаю тен Хага подходящим для этой работы человеком. Еще одно разочарование – они подписали новичков, но теперь Лени Йоро пропустит первую часть сезона из-за травмы, и это деморализует болельщиков и клуб. Изменений недостаточно для того, чтобы я поверил в изменение ситуации.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти: «У нас нет принцев или королей»
Вчера, 09:28
Де Хеа: «Моё сердце навсегда будет в „Манчестер Юнайтед“»
12 августа
Гвардиола: «Не уверен, что мы готовы к сезону»
11 августа
Тен Хаг: «Мы будем бороться за победу в Кубке Англии и Кубке Лиги»
10 августа
Компани назвал главные качества новичка «Баварии» Палиньи
09 августа
Ольмо: «Я перешёл в „Барселону“, чтобы бороться за каждый трофей»
09 августа
Сортировать
Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 21:17
Чего в ромашку играть, скоро всё увидим!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:55
Пусть Манчестер Юнайтед и болельщики этого клуба порадуются, если они вообще окажутся в зоне еврокубков по итогам сезона. С нынешним рулевым, я думаю, что им ничего не светит. Им надо было оставить Жозе Моуриньо и под него покупать игроков. Он сумел бы поставить игру. Хотелось бы, чтоб Каземиро тоже покинул Манчестер Юнайтед и перешёл в Аль-Наср, к другой легенде Манчестер Юнайтед. Как говорится, не будем спешить, доживём, увидим...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:41
Успехом для МЮ станет не топ-4 АПЛ.
Хорошо, если повезёт попасть в зону еврокубков.
Начало чемпионата манкунианцы однозначно провалят.
Конечно, это лишь мой прогноз, буду очень рад ошибиться.
Я думаю, что нынешний тренер до Нового года будет уволен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
теперь я узнал, что это Оуэн разработал алгоритмы для ИИ....
а для себя еще и функцию полезности Q.
что потом даст ему возможность уже не случайно выбирать стратегию поведения))
ABir
ABir
вчера в 20:21
Если только на запредельной самоотдаче
YNWA
YNWA
вчера в 20:13
Согласен!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
Думаю мнения Майкла разделяют многие любители футбола...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 