Оуэн не верит в успех «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» не верит, что «красные дьяволы» попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона 2024/25:

Честно говоря, «Манчестер Юнайтед» был одной из первых команд, которую я исключил из числа претендентов на топ-4. Я удивлен, что они не поменяли тренера, когда летом у них были большие перемены. Как я уже говорил, не считаю тен Хага подходящим для этой работы человеком. Еще одно разочарование – они подписали новичков, но теперь Лени Йоро пропустит первую часть сезона из-за травмы, и это деморализует болельщиков и клуб. Изменений недостаточно для того, чтобы я поверил в изменение ситуации.