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«Краснодар» отказался продавать Смолова в Мексику

вчера, 23:29

Мексиканский «Атлетико Ла-Пас» хотел купить нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова за миллион долларов.

«Быки» отказались продавать форварда.

Сам футболист хотел перейти в мексиканский клуб.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:58
Он бесплатно пришел. Свободным агентом. Но форварда нет, нельзя отпускать Смолова
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:33
Краснодар его зачем-то купил,
Интересно, сколько за Федора заплатили?
Так Галицкий совершил первую ошибку.
Он ее не признаёт из-за собственного упрямства.
И не признает, потому и не продал Смолова.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:18
А Федя то сам хотел?
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:53
Фёдор бы не отказался!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:48
Мексиканский клуб просто пошутил
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:47
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:36
Федя к своим решил податься)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:32
Почему же? Зачем он нужен?
Гость
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