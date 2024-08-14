«Краснодар» отказался продавать Смолова в Мексику

Мексиканский «Атлетико Ла-Пас» хотел купить нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова за миллион долларов.
«Быки» отказались продавать форварда.
Сам футболист хотел перейти в мексиканский клуб.
Мексиканский «Атлетико Ла-Пас» хотел купить нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова за миллион долларов.
«Быки» отказались продавать форварда.
Сам футболист хотел перейти в мексиканский клуб.
Интересно, сколько за Федора заплатили?
Так Галицкий совершил первую ошибку.
Он ее не признаёт из-за собственного упрямства.
И не признает, потому и не продал Смолова.
Интересно, сколько за Федора заплатили?
Так Галицкий совершил первую ошибку.
Он ее не признаёт из-за собственного упрямства.
И не признает, потому и не продал Смолова.