Мудрик: «Люди ещё не увидели меня с лучшей стороны»

Полузащитник высказался о своих выступлениях в составе «Челси».

Люди не увидели меня с лучшей стороны. Мне ещё многое предстоит сделать. Я много и упорно работаю на поле и за его пределами. Иногда чего-то так сильно хочешь, но это случается только в нужное время.

Вы можете слишком стараться, поэтому вам нужно найти баланс между этим и полным отсутствием попыток. Когда вы найдете этот баланс, вы достигнете успеха. Я уверен, что со временем вы увидите лучшее во мне.