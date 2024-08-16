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Мудрик: «Люди ещё не увидели меня с лучшей стороны»

сегодня, 00:40

Полузащитник Михаил Мудрик высказался о своих выступлениях в составе «Челси».

Люди не увидели меня с лучшей стороны. Мне ещё многое предстоит сделать. Я много и упорно работаю на поле и за его пределами. Иногда чего-то так сильно хочешь, но это случается только в нужное время.

Вы можете слишком стараться, поэтому вам нужно найти баланс между этим и полным отсутствием попыток. Когда вы найдете этот баланс, вы достигнете успеха. Я уверен, что со временем вы увидите лучшее во мне.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:35
Одна из многих...
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:08
Спасибо, Дружище, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не знал, что ты видел мои картины.... Спасибо, ещё раз, и, как говорил В.В.Лобановский:"Будем стараться"!!!!!!!!

Удачи Спартаку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты знаешь, Валера, я никогда не болел за Спартак, но всегда был сочувствующим и симпатизирующим Спартаку!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Валерыч
Валерыч ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:38
Приветствую, Виктор!
Всё верно, ты говоришь! Полностью согласен.
Я всегда с уважением отношусь к украинским футболистам,
сколько среди них звёзд и мастеров высочайшего уровня было в СССР!
Потому что всегда придерживаюсь олимпийского принципа: "Спорт вне политики". Прекрасные картины у тебя! Дальнейших успехов тебе в творчестве
и удачи во всём!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:00
Мудрик талантливый парень, но его самая большая ошибка, это переход в клуб, где полный бардак, и отсутствие какой либо идеи. В Условном Астон Виле думаю он играл бы куда ярче.
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 08:52
Привет, Валера!!!
Достаточно вспомнить, как играл Мудрик против Италии, в отборе на Евро!!! Парень безусловно способный, атлетичный, может сыграть на любом месте и очень скоростной и маневренный футболист. Но надо признать- несколько однобокий и предсказуемый. Ты прав, Валера, с нынешним Челси трудно побеждать, но, это не повод для Мудрика не работать над собой. Ещё играя в Шахтере, и тренеры, и партнёры по команде поражались трудоспособности Мудрика!!!

Но в 23 года, пора уже подумать о дальнейшей футбольной судьбе- футбольный век, у всех разный... Очень хочется верить и надеяться, что парень будет прогрессировать. В этом вопросе, многое зависит и от тренера. Удачи, Мудрику, и пусть всё у него получится!!!!!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:37, ред.
Похвально стремление Мудрика к самосовершенствованию.
Трудолюбие рано или поздно даст свои положительные результаты.
Мудрик попытается в этом сезоне как можно сильнее проявить себя
с лучшей стороны, чтобы иметь возможность для перехода в более сильный клуб, для того, чтобы завоёвывать высшие европейские трофеи. Какой молодой игрок не мечтает об этом? А с нынешним "Челси" таких трофеев не выиграть. Михаилу всего 23 года, при стремлении и трудолюбии у него есть возможность и потенциал стать игроком самого высокого уровня, но конечно только в другом клубе, клубе с приставкой "топ".
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:25
Мудрик станет лучше. Вместо одного гола за сезон забьет два.
112910415
112910415
сегодня в 07:35
её пока нет, этой лучшей стороны !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:28
Или уже показать себя или собирать чемоданы...
ce8kk64vfvjy
ce8kk64vfvjy
сегодня в 07:12
Сейчас долго никто не ждёт,отправят в аренду и там настраивайся
nu5p4uwzysun
nu5p4uwzysun
сегодня в 06:53
Это высказывание Михаила Мудрика отражает его стремление к самосовершенствованию и желание проявить себя наилучшим образом в команде «Челси».
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:45
Так покажи свой лучший футбол
xb8a6bvn3ss3
xb8a6bvn3ss3
сегодня в 05:37
В чемпионшипе обязательно увидят
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:29
И не увидят.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:14
Кто то очень недурно заработал на беспантовом хохле.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 02:16
Ну как-бы за два сезона уже всем все понятно. Выше головы не прыгнешь. Понятно, что трансфер Мудрика, это финансовая помощь 404-ым, но пора бы уже сплавить Мудрика в клуб его уровня.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:41
Ты слишком мудрик для нас, трудись...
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