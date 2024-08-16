Мудрик: «Люди ещё не увидели меня с лучшей стороны»

Полузащитник Михаил Мудрик высказался о своих выступлениях в составе «Челси».
Люди не увидели меня с лучшей стороны. Мне ещё многое предстоит сделать. Я много и упорно работаю на поле и за его пределами. Иногда чего-то так сильно хочешь, но это случается только в нужное время.
Вы можете слишком стараться, поэтому вам нужно найти баланс между этим и полным отсутствием попыток. Когда вы найдете этот баланс, вы достигнете успеха. Я уверен, что со временем вы увидите лучшее во мне.
Не знал, что ты видел мои картины.... Спасибо, ещё раз, и, как говорил В.В.Лобановский:"Будем стараться"!!!!!!!!
Удачи Спартаку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты знаешь, Валера, я никогда не болел за Спартак, но всегда был сочувствующим и симпатизирующим Спартаку!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Не знал, что ты видел мои картины.... Спасибо, ещё раз, и, как говорил В.В.Лобановский:"Будем стараться"!!!!!!!!
Удачи Спартаку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты знаешь, Валера, я никогда не болел за Спартак, но всегда был сочувствующим и симпатизирующим Спартаку!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Всё верно, ты говоришь! Полностью согласен.
Я всегда с уважением отношусь к украинским футболистам,
сколько среди них звёзд и мастеров высочайшего уровня было в СССР!
Потому что всегда придерживаюсь олимпийского принципа: "Спорт вне политики". Прекрасные картины у тебя! Дальнейших успехов тебе в творчестве
и удачи во всём!
Всё верно, ты говоришь! Полностью согласен.
Я всегда с уважением отношусь к украинским футболистам,
сколько среди них звёзд и мастеров высочайшего уровня было в СССР!
Потому что всегда придерживаюсь олимпийского принципа: "Спорт вне политики". Прекрасные картины у тебя! Дальнейших успехов тебе в творчестве
и удачи во всём!
Достаточно вспомнить, как играл Мудрик против Италии, в отборе на Евро!!! Парень безусловно способный, атлетичный, может сыграть на любом месте и очень скоростной и маневренный футболист. Но надо признать- несколько однобокий и предсказуемый. Ты прав, Валера, с нынешним Челси трудно побеждать, но, это не повод для Мудрика не работать над собой. Ещё играя в Шахтере, и тренеры, и партнёры по команде поражались трудоспособности Мудрика!!!
Но в 23 года, пора уже подумать о дальнейшей футбольной судьбе- футбольный век, у всех разный... Очень хочется верить и надеяться, что парень будет прогрессировать. В этом вопросе, многое зависит и от тренера. Удачи, Мудрику, и пусть всё у него получится!!!!!!!
Достаточно вспомнить, как играл Мудрик против Италии, в отборе на Евро!!! Парень безусловно способный, атлетичный, может сыграть на любом месте и очень скоростной и маневренный футболист. Но надо признать- несколько однобокий и предсказуемый. Ты прав, Валера, с нынешним Челси трудно побеждать, но, это не повод для Мудрика не работать над собой. Ещё играя в Шахтере, и тренеры, и партнёры по команде поражались трудоспособности Мудрика!!!
Но в 23 года, пора уже подумать о дальнейшей футбольной судьбе- футбольный век, у всех разный... Очень хочется верить и надеяться, что парень будет прогрессировать. В этом вопросе, многое зависит и от тренера. Удачи, Мудрику, и пусть всё у него получится!!!!!!!
Трудолюбие рано или поздно даст свои положительные результаты.
Мудрик попытается в этом сезоне как можно сильнее проявить себя
с лучшей стороны, чтобы иметь возможность для перехода в более сильный клуб, для того, чтобы завоёвывать высшие европейские трофеи. Какой молодой игрок не мечтает об этом? А с нынешним "Челси" таких трофеев не выиграть. Михаилу всего 23 года, при стремлении и трудолюбии у него есть возможность и потенциал стать игроком самого высокого уровня, но конечно только в другом клубе, клубе с приставкой "топ".
Трудолюбие рано или поздно даст свои положительные результаты.
Мудрик попытается в этом сезоне как можно сильнее проявить себя
с лучшей стороны, чтобы иметь возможность для перехода в более сильный клуб, для того, чтобы завоёвывать высшие европейские трофеи. Какой молодой игрок не мечтает об этом? А с нынешним "Челси" таких трофеев не выиграть. Михаилу всего 23 года, при стремлении и трудолюбии у него есть возможность и потенциал стать игроком самого высокого уровня, но конечно только в другом клубе, клубе с приставкой "топ".