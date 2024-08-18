«Химки» сыграли вничью против «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 56-й минуте забил защитник «Химок» Эдгардо Фаринья. На 88-й минуте полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнял счёт.
«Химки» идут на 9-м месте (5 очков), «Зенит» занимает 1-е место (13 очков).
А так... Просто Зенит потерял два очка, а НЕ ТРИ...
И не нужно тут болелам Зенита стенать, заламывая руки, что, мол, всё случилось из-за того, что Глушенков очень рано выбыл из строя.
НЕ НУЖНО!
У Зенит на каждую позицию практически по 2 с половиной РАВНОЦЕННЫХ игрока!
Жаль, что всё так не очень счастливо - для Химок. конечно - закончилось.
Но хоть одно очко в игре с безоговорочным (безоговорочным ли???) лидером приобрели.
А так... Просто Зенит потерял два очка, а НЕ ТРИ...
И не нужно тут болелам Зенита стенать, заламывая руки, что, мол, всё случилось из-за того, что Глушенков очень рано выбыл из строя.
НЕ НУЖНО!
У Зенит на каждую позицию практически по 2 с половиной РАВНОЦЕННЫХ игрока!
Жаль, что всё так не очень счастливо - для Химок. конечно - закончилось.
Но хоть одно очко в игре с безоговорочным (безоговорочным ли???) лидером приобрели.