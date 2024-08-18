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«Химки» сыграли вничью против «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ

вчера, 16:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Химки» сыграли вничью против «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 56-й минуте забил защитник «Химок» Эдгардо Фаринья. На 88-й минуте полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнял счёт.

«Химки» идут на 9-м месте (5 очков), «Зенит» занимает 1-е место (13 очков).

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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 09:38, ред.
Потеря Караваева, Вендела и впоследствии Глушенкова очень сильно сказались на игре команды. Кто бы там чего не говорил про лавку Зенита, но эти трое игроки основы. Да, лавка Зенита на зависть другим, но далеко не всегда лавочники заменяют основных. Вот и вчера не получилось. Имеется дефицит у Зенита атакующих центральных полузащитников. Ещё раз отмечу безобразное судейство. Уже не первый раз арбитр Сухой позволяет себе закрывать глаза на нарушения игроков противоборствующей команды.
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 09:30
Очередное безобразное судейство Сухого на матчах Зенита, фолы на зенитовцах не фиксируются совсем, при этом на соперниках фиксируется малейшее касание! Судьбы "стукнула" по голове Медведева, за неумные слова, про самый лучший состав - результат минус два ведущих игрока. А ведь могли и выиграть, забей Ерохин из убойной позиции. В целом без выбывшего центра, в атаке полный мрак. Волков просто донный, даже Караваев на его фоне выглядит Алвесом. Кассьерра при игре в одного напа не тянет, в этой схеме он теряется, ему нужен напарник. Мостовой гол забил, молодец, но в остальном просто тихий ужас, ни пас нормальный отдать ,ни обыграть. И почему не Сантос пошёл в центр после травмы Глушенкова, а Горшков? Имхо, конечно, но Сантос интереснее в созидании. Должны были выигрывать, Химки просто нулевые, но травма Глушенкова ввела Семака и команду в кому, креатив просто испарился. Надеюсь к спартаку Максим появится, без него вообще мрак. Надо тренерскому штабу что-то придумывать, возможно переходить на два форварда иначе снова будет потеря очков.
сканер
сканер
сегодня в 00:38
мда.а ведь могла бы случится сенсаця!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:25
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:24
Спасибо!🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:22
Хорошо, пусть так. Но, в таком случае, Вы, Маэстро, их, самый Талантливый Ученик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
Все таки без Рязанова и Гайдая мне было бы нечем вас порадовать...спасибо им!....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:13
Маэстро, Вы не поверите, но у меня, точно такое ведро и шляпа, как у Филиппова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не перестаю Вами восхищаться, Дружище, как быстро находите Вы, материал для Ваших Шедевров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вечернее оборжание-, Минздрав рекомендует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну я поржал за вечер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зачем мне всякие там Рязановы и Гайдаи, когда на Соккере есть Художник, могущий, не хуже них создавать Настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:58
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:51
Такого, я ещё никогда не слыхал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я так поржал, что в соседнем доме загафкала собака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чтобы я без Вас делал, Дорогой Вы мой Человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А говорите, что кисть не прижелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не скромничайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:46
Щас, щас, только оборжусь немного и отвечу. На клаву пытаюсь попасть....
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44
Художника обидеть может каждый...не каждый сможет убежать))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:39
Спасибо, Дружище, Спасибо!!!!!!!
Не прибедняйтесь, у Вас- достаточно других ТАЛАНТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А быть художником, поверьте мне- не самое большое счастье в жизни, по себе знаю...)))

Еще раз, Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:36
Выше всяких похвал коллега!...а вот так я уже не смогу....кисть в руке не прижилась)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:31
Моё Почтение, Маэстро!!!
Представляю Вашему вниманию, уже не копию, но авторскую мою работу. Надеюсь, Вам понравится...)))
Palex
Palex ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
вчера в 22:23
Глушенков к следующему туру будет готов Перелом со смещением , лучевой кости руки
uphhm3xz8qph
uphhm3xz8qph
вчера в 21:09
"Бомжи" вместе с физруком думают пройти весь чемпионат, как "Байер"... Но Семак же не Алонсо! А "Химки" молодцы!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:49, ред.
Слишком легко дался "Зениту" старт чемпионата. Вот и подумали, что уж с "какими - то" "Химками" справятся без труда. Ошиблись, бывает. Посмотрим, явится ли эта ничья уроком команде с берегов Невы.
Но тут ещё речь о другом. Я не могу комментировать ход матча в связи с отсутствием трансляции, поэтому ограничился общими фразами. Но если кто-то из вас смотрел, прошу рассказать вкратце, в общих чертах, что происходило на поле. Может "Зенит" имел подавляющее преимущество, и ему просто не везло с реализацией. Согласитесь, разница большая - отнеслись к сопернику спустя рукава, недооценили, либо дело в плохой реализации голевых моментов. Если кто из пользователей соизволит откликнуться на мою просьбу, скажу ему "Спасибо".
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:32
Извини Джек...если шутку надо объяснять, значит она ушла не по адресу...
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:16
А почему ты благодаришь Бога, а не Химки. До Бога далеко, а до Химок ближе.
Capral
Capral ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
вчера в 20:16
Если бы только это- ему было не понятно. Вся беда в том, что ему непонятно абсолютно всё и вот в этом- его ТРАГЕДИЯ. Болельщики опытные, со стажем, не могут не обратить внимание на то, что каждое последущее чемпионство Семака было хуже предыдущего, а последнее- и вовсе кактастрофическое. Семак не совершенствовался, не прогрессировал, плыл по течению, брал лучших игроков y других команд, заказывал дорогих бразилов, но при этом- обрастал болотной тиной, не задумываясь о том, что в жизни меняется и ничего нет вечного. Вот вышел из строя Глушенков- и сразу проблемы. А почему, потому что заменить некем, нет второго варианта у Семака- не тот, он тренер...
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:13
- Жаль Зенит... После удачного старта - сразу два основных игрока травмировались, и выбыли на 1-2 месяца... А как соперники то радуются! И их болелы тоже. Зря ребята. Некрасиво это - радоваться чужим бедам. Подождите немного, придут травмы и в ваши команды... Но я, как болельщик Зенита, не буду этому рад. Я за здоровье игроков, а не за сиюминутный результат...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:09
Слишком тонкий московский юмор...не для меня...
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:09
Согласен с Вами по Семаку. С таким составом как у Зенита обыгрывать команды из подвала очень просто. На первый тайм выпускаешь силовой бегающий второй состав с задачей выложиться по полной и загонять соперника, а на второй тайм меняешь на свежих технарей, и те спокойно на мастерстве раскатывают уставшего соперника. Почему Семаку это непонятно?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
"Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие...
но по пять рублей...
но очень большие...
хотя и по пять...
но очень большие"...
Сергей Храмченков
Сергей Храмченков
вчера в 19:28
Да уж, с начало народ орет: да зачем столько легионеров Зениту, ( даже не смотря сколько легионеров в других камандах) все равно играем без евро кубков,дайте поиграть паспортистам. Тут Глущенков заиграл и сколько радости что он травмировался. Конечно,проще всего проигрыш своего клуба списать на чей-то бюджет, качество игроков и прочей геморой, чем искать проблему в своем клубе.Так вы товарищи не фанаты, а фанатики!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 19:18
Вчера Интер укомплектованный на 700 млн евро сыграл вничью с Дженоа....
Что такого в том что чемпион играет вничью??

Если нечастая потеря очков не сказывается на чемпионстве чемпиона...то почему бы и нет....
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:09
И правда, с таким бюджетом, с таким составом еле еле отскочить в матче с командой, вернувшейся с Пердива. Браво, Зенит!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01
А я и сказал за Страну! Ты то в Германии сидишь! ))
g5r68ahftqsh
g5r68ahftqsh
вчера в 18:51
Химкам респект !
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