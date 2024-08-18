«Верона» разгромила «Наполи» в матче Серии А

«Верона» крупно переиграла «Наполи» в 1-м туре Серии А (3:0).
Дайлон Роча открыл счет на 50-й минуте. После этого дубль оформил Даниэль Москера, забивший на 75-й и 90+4-й.
В другой встрече «Милан» сыграл вничью с «Торино».
«Верона» крупно переиграла «Наполи» в 1-м туре Серии А (3:0).
Дайлон Роча открыл счет на 50-й минуте. После этого дубль оформил Даниэль Москера, забивший на 75-й и 90+4-й.
В другой встрече «Милан» сыграл вничью с «Торино».
Фактически своим нытьём он готовил поражение.
Прежде всего тренер высказал претензии по составу.
Действующий наставник не должен был так поступать.
Мне кажется, что клуб должен указать Конте на дверь.
Не за проигрыш, а за распространение пораженческих настроений.
Фактически своим нытьём он готовил поражение.
Прежде всего тренер высказал претензии по составу.
Действующий наставник не должен был так поступать.
Мне кажется, что клуб должен указать Конте на дверь.
Не за проигрыш, а за распространение пораженческих настроений.