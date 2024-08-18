«Верона» разгромила «Наполи» в матче Серии А

1724006462

вчера, 21:41

«Верона» крупно переиграла «Наполи» в 1-м туре Серии А (3:0).

Дайлон Роча открыл счет на 50-й минуте. После этого дубль оформил Даниэль Москера, забивший на 75-й и 90+4-й.

В другой встрече «Милан» сыграл вничью с «Торино».