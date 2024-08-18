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«Верона» разгромила «Наполи» в матче Серии А

вчера, 21:41
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Верона» крупно переиграла «Наполи» в 1-м туре Серии А (3:0).

Дайлон Роча открыл счет на 50-й минуте. После этого дубль оформил Даниэль Москера, забивший на 75-й и 90+4-й.

В другой встрече «Милан» сыграл вничью с «Торино».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
w2txk49gt5nv
w2txk49gt5nv
сегодня в 05:09
Наполи точно не фаворит этого сезона.
112910415
112910415
сегодня в 04:33
влетели дебютантам ?
опять сезон провалят !
hn9mcfrxyf5q
hn9mcfrxyf5q
сегодня в 02:10
Наполи совсем сломалось
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:10
Пользователю Р.Баджо (комм. в 23-13). Гораздо приятнее ездить по наезженной колее... Едешь, едешь, не надо смотреть по сторонам, крутить при этом головой.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:13
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:11
    У меня сложилось впечатление, что футболисты "Наполи" растеряли те остатки мастерства, которое у них наблюдалось в прошедшем чемпионате. Просто ноль целых ноль десятых и ни "грамма" больше. Откровенно говоря, не ожидал, что будет настолько всё плохо. Новый сезон, известный тренер, " Надежды юношей питают " ( А.С.Пушкин ) и... фиаско в первом матче.
    Regista_321
    Regista_321
    вчера в 22:57
    А по Мудрику вспомнишь? Что ничем он не может порадовать, даже с румынами оказался полностью бесполезен.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:39
    после серьезной травмы Гонсалу Рамоша в матче с Гавром
    ПСЖ снова попробует подписать Виктора Осимхена.
    а Наполи продолжает требовать 100 млн евро)))
    Capral
    Capral
    вчера в 22:12
    Анатолий Кандауров.
    Я уже со счета сбился, сколько времени, этот марадонка ничего не может сделать... Уже и тренер новый пришел и соперник дебютант, и всё-равно, ничего не получается. Короче, я решил написать заявление в ЖЕК, с жалобой на него, чтобы ему отключили газ и горячую воду. Это не дело- так издеваться над людями!!!!!!!)))))))
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus
    вчера в 22:10
    Что-то Конте не то съел. 🤣
    djaich
    djaich
    вчера в 22:07
    Ленивые южане уже изначально пытаются Антошу сплавить из за того, что он их играть пытается заставить? Чемпионат выиграли, идолами Неаполя на всю оставшуюся жизнь стали, нечего больше публику баловать, теперь можно и в Серию Б отправляться. Похоже, что все кто подельнее из команды бегут, а прочие через силу создают видимость игры. Антон же сам с Юга, должен же был знать менталитет местных и сто раз подумать перед тем как с ними связываться. Интересно, сумеет ли выправить положение?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:04
    И Кварацхелия не спас? Верона же только вышла в серию А. ?
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:55
    Конте задолго до матча начал ныть.
    Фактически своим нытьём он готовил поражение.
    Прежде всего тренер высказал претензии по составу.
    Действующий наставник не должен был так поступать.
    Мне кажется, что клуб должен указать Конте на дверь.
    Не за проигрыш, а за распространение пораженческих настроений.
    allemz
    allemz
    вчера в 21:55
    Закинули за щеку режиссеру!) Молодцы!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:48
    Верона молодцы,утерли нос Наполи !
    Гость
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