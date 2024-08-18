«Спартак» крупно обыграл «Факел»

«Спартак» выиграл у «Факела» в 5-м туре РПЛ (3:0).
Манфред Угальде открыл счет на 3-й минуте, Срджан Бабич удвоил преимущество команды на 9-й, а на 60-й пенальти реализовал Эсекьель Барко.
После этой игры москвичи идут на 4-м месте (10 очков), воронежцы замыкают таблицу (1 пункт).
Сколько видел их игру, всегда воронежцы играют в открытый футбол.
А, поскольку игроки Факела менее мастеровиты, отсюда и крупный счёт, а если бы не Гудиев, он мог быть и разгромным.
Справедливости ради, нужно сказать, что в 1-м тайме воронежцы могли минимум ДВА РАЗА и в самой концовке 2-го тайма "наказать" Спартак, но исполнительское мастерство игроков в завершении оставляло желать лучшего.
У Спартака очень лёгкое, я бы сказал, "втягивающее" расписание игр чемпионата, поэтому не буду в превосходной степени сегодня писать о надёжной игре Рябчука и его подключениях в атаку, о тандеме "Барко-Угальде" и ещё много о чём, что сегодня в хорошем смысле продемонстрировали игроки Спартака.
"Личная просьба Президента - не зазнавайтесь, товарищи. Не время сейчас для этого, сами должны понимать" (с) )))
Сколько видел их игру, всегда воронежцы играют в открытый футбол.
А, поскольку игроки Факела менее мастеровиты, отсюда и крупный счёт, а если бы не Гудиев, он мог быть и разгромным.
Справедливости ради, нужно сказать, что в 1-м тайме воронежцы могли минимум ДВА РАЗА и в самой концовке 2-го тайма "наказать" Спартак, но исполнительское мастерство игроков в завершении оставляло желать лучшего.
У Спартака очень лёгкое, я бы сказал, "втягивающее" расписание игр чемпионата, поэтому не буду в превосходной степени сегодня писать о надёжной игре Рябчука и его подключениях в атаку, о тандеме "Барко-Угальде" и ещё много о чём, что сегодня в хорошем смысле продемонстрировали игроки Спартака.
"Личная просьба Президента - не зазнавайтесь, товарищи. Не время сейчас для этого, сами должны понимать" (с) )))