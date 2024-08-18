«Спартак» крупно обыграл «Факел»

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вчера, 19:25

«Спартак» выиграл у «Факела» в 5-м туре РПЛ (3:0).

Манфред Угальде открыл счет на 3-й минуте, Срджан Бабич удвоил преимущество команды на 9-й, а на 60-й пенальти реализовал Эсекьель Барко.

После этой игры москвичи идут на 4-м месте (10 очков), воронежцы замыкают таблицу (1 пункт).