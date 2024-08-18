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«Спартак» крупно обыграл «Факел»

вчера, 19:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Спартак» выиграл у «Факела» в 5-м туре РПЛ (3:0).

Манфред Угальде открыл счет на 3-й минуте, Срджан Бабич удвоил преимущество команды на 9-й, а на 60-й пенальти реализовал Эсекьель Барко.

После этой игры москвичи идут на 4-м месте (10 очков), воронежцы замыкают таблицу (1 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Спартак»
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:16
С победой народную команду!
Сп62
Сп62 ответ Regista_321 (раскрыть)
сегодня в 07:44
    Regista_321
    Regista_321
    вчера в 23:20
      Regista_321
      Regista_321
      вчера в 23:10
      И ник мой пиши правильно.
      Regista_321
      Regista_321
      вчера в 23:10
      А где провокация??? Стиль не равно уровень.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:08
      Registra!

      Слушай здесь!
      Я обещал Админу не отвечать на провокации своих оппонентов. Человек я Уважаемый и Солидный, поэтому, слово я держу. С этой минуты, ни на один твой вопрос я не отвечу. На этом всё.
      Regista_321
      Regista_321
      вчера в 23:02
      Сравнивать стиль игроков не является неуважением к легенде. Даже во дворе можно играть копируя чей-то стиль.
      Regista_321
      Regista_321
      вчера в 22:45
      Да всё верно, стиль Тюкавина похож на стиль Мюллера. Но немецкий эксперт все мерит уровнем. Даже понимать не хочет, что бывают игроки намного ниже уровня легенд футбола, но действующие в той же манере.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:35
      Сп62

      Колыванов, как игрок, по стилю и содержанию очень похож на Тюкавина- такой же ограниченный и туповатый. Но сравнивать Тюкавина с Г.Мюллером- это просто насмешка и неуважение к памяти Великого футболиста.

      Что касается того, кто меня поддерживает, то я тебе перечислил многое из того, в чем я неоднократно оказывался прав, и ничья поддержка мне не нужна. Что еще, ты от меня хочешь? Мало тебе было Абаскаля, или за Тюкавиным- очередь из топов европейских стоит???
      Сп62
      Сп62
      вчера в 22:18
        Сп62
        Сп62 ответ Константин Белых (раскрыть)
        вчера в 22:14
        Не шути так.
        Capral
        Capral
        вчера в 22:06
        Сп62

        Мне абсолютно все-равно, с какого года ты за Спартак. Я не считаю себя умнее других, но и нелепые сравнения Г.Мюллера с Тюкавиным себе не позволял, хотябы, в Память о Великом футболисте. И два года не нахваливал Абаскаля и со шварцем оказался прав, и с Хвичкой, и во многом остальном. Если ты заметил, я к тебе вообще не обращаюсь, ты постоянно пытаешься мне чтото доказать. Тебе мало людей для общения? Ты не считаешь футбол Станковича похожим на футбол Бескова? Хорошо, не смею запретить, только, свое мнение не надо навязывать другим.
        Константин Белых
        Константин Белых ответ Сп62 (раскрыть)
        вчера в 21:58
        Глушенков это черт выплывший на волне безумных денег Зенита. Через месяц он так играть не будет. Так как его баба получит первый перевод и забъет на все!
        Сп62
        Сп62 ответ Константин Белых (раскрыть)
        вчера в 21:50
        А взаимодествия Глушенкова и Венделя тебе ничего не напоминает?
        Сп62
        Сп62
        вчера в 21:48
        Capral
        Если ты не видишь сходства в стилях игры Тюкавина и Мюллера, то это твоя проблема.
        Я болею за Спартак с 1962 года. Видел игру Нетто, Стрельцова, Маношина, Воронина, Месхи и многих-многих других наших легенд. В математике есть способ анализа функции с помощью первой и второй производной этой функции. Таким образом можно определять экстримальные точки функции. Так вот я стараюсь анализировать футбол по таким точкам, а не по незначительным эпизодам, на которые обращаешь внимание ты. Почитай суждения по игре Спартака некого Гаврилова на встрече с футболистами команды, который отметил отсутствие стенок с игрой на третьего, и забеганий, как системы и пожелал отрабатывать данные приёмы на тренировках. Не ставь себя выше других. Футбол игра народная и в ней разбираешься не ты один.
        Константин Белых
        Константин Белых ответ Сп62 (раскрыть)
        вчера в 21:39
        Не вникай.. Цымбаларь умер и никто не может больше дать тот эффект.. Это была отдушина в той проклятой жизни...
        Capral
        Capral
        вчера в 21:03
        Сп62

        Я уже слышал сравнение Г.Мюллера с Тюкавиным- мне этого вполне хватит. Если ты не видишь очевидного- это твои проблемы. Ты два года слепо верил в рыжего и оскорблял человека, а в результате- оказался неправ. Снова хочешь спорить и снова проиграть? Ты не видел футбол Бескова, всё, что ты знаешь- это предоставить мне характеристику его футбола. Но мне она не нужна, я воочию видел его футбол. Я не говорю, что всё, абсолютно похоже. Конечно нет, но многое из того футбола- похоже...
        t73upp7jhkb9
        t73upp7jhkb9
        вчера в 21:01
        У таких команд Спартак должен спокойно выигрывать, эйфории не должно быть
        Зайниддин Зидан
        Зайниддин Зидан ответ Regista_321 (раскрыть)
        вчера в 20:55
        Да что то не то с Зиньковским происходит,вместо того чтоб показать себя всю,он играет не пойми во что,нету старого Зиньковского
        Зайниддин Зидан
        Зайниддин Зидан
        вчера в 20:52
        Красно белые браиьявех вас с победой!!! И дальше ждём побед,но как покажут наши игроки более сильными игроками? Будем ждать игру с Зенитом,надеюсь в Питере заберём 3 очка или хотя бы очко.
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
        вчера в 20:43
        и вас тоже с победой! матч спартак-факел тоже не смотрел, опять же по уважительной причине)
        Сп62
        Сп62
        вчера в 20:32, ред.
        Capral
        Ты постоянно напираешь на бесковский футбол. Почему? Кто сейчас в Спартаке соответствует тем принципам бесковской игры, о которых я уже говорил? Кроме Барко - ни кого. Так, зачем постоянно твердить о том, чего нет. Я тоже хочу красивого футбола. Но сейчас Спартак побеждает за счёт класса игроков над командами более слабыми. Ты же хочешь выдать желаемое за действительное. Я стою на земле, а ты витаешь в облаках.
        Константин Белых
        Константин Белых
        вчера в 20:22
        С победой а главное что Станкович должен понять-Мартинс железный игрок основы! Барко красава!
        матос
        матос
        вчера в 20:17
        Отлично!
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 20:14
        Без вариантов.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 20:08
        с победой, Красно-Белые!
        Capral
        Capral
        вчера в 20:07
        Сп62

        Обрати внимание- тебе, два лайка поставили болельщики Зенита. Тебе, это- ни о чем не говорит, не?)))
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        вчера в 20:04
        Всех с победой ! Но разбазаривать столько моментов - не допустимо ! Народу накупили ,а в порядке только Барко . А Зинке пора собираться домой ,в Самару .
        Capral
        Capral
        вчера в 19:59
        Сп62!

        Если тебе не понятно за счет чего победил Спартак, то пересмотри еще раз игру Химки-Зенит и поймешь. У Спартака- коллективный футбол, комбинационный. При чем здесь отдельные игроки, лидеры? Да, они есть, но комбинации не делает один игрок. Что ты все время хочешь мне доказать и впихнуть- невпихуемое?))) Да, я вижу много похожего с игрой Бескова, потому что видел тот футбол, помню его и могу сравнить. Но ты, каждый раз пытаешься меня опровергнуть. У тебя свой взгляд на футбол, у меня свой.
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
        вчера в 19:56
        с победой вас! дерби цска - локомотив по уважительной причине не смотрел😊
        Гость
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