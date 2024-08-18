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ГлавнаяНовостиПротоколыНидерланды. Эредивизие 2024/2025

«НАК Бреда» вырвала победу в матче с «Аяксом»

вчера, 20:57
НАК БредаЛоготип футбольный клуб НАК Бреда2 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«НАК Бреда» переиграла «Аякс» во 2-м туре Эредивизие (2:1).

Мэттью Гарбетт вывел хозяев поля вперед на 58-й минуте. Йоррель Хато на 63-й счет сравнял, а победный гол на 90+1-й забил Ян ван ден Берг.

После этого поединка «НАК Бреда» идет на 10-м месте, «Аякс» расположился на 9-й позиции. У обоих коллективов по 3 балла.

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17 августа
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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:35
Аякс совсем плохо.
adekvat
adekvat
вчера в 21:33
Ни чего удивительного, прошлый сезон Аякс тоже не по детски чудил.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:16
Что происходит с Аяксом?
Почему клуб, некогда очень грозный, больше не является лидером Голландии? Почему Аякс проигрывает кому попало?
y9p5cqnyk8t2
y9p5cqnyk8t2
вчера в 21:01
Аякс совсем стал плохо играть!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:57
Молодцы, Аякс, так держать!
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