«НАК Бреда» вырвала победу в матче с «Аяксом»

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вчера, 20:57

«НАК Бреда» переиграла «Аякс» во 2-м туре Эредивизие (2:1).

Мэттью Гарбетт вывел хозяев поля вперед на 58-й минуте. Йоррель Хато на 63-й счет сравнял, а победный гол на 90+1-й забил Ян ван ден Берг.

После этого поединка «НАК Бреда» идет на 10-м месте, «Аякс» расположился на 9-й позиции. У обоих коллективов по 3 балла.