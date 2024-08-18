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«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в 1-м туре Английской Премьер-Лиги

вчера, 20:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ (0:2).

Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте, а на 84-й отличился Матео Ковачич.

В другой встрече «Арсенал» победил «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
azkan
azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 08:14
Один удар в створ за матч? Я бы не сказал, что это прям тащит игру.
В начале прошлого сезона то же самое было с почетовской командой. Но причины были в травмах и долгое отсутствие ключевых игроков. Приходилось постоянно перекраивать состав.
Сейчас вагон игроков, все здоровы и у Марсеки совсем другие проблемы.
Наверное снова уйдет пол сезона для сыгранности и выработки нормальной стратегии. А в это время лидеры АПЛ уйдут далеко вперед.
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 08:04
Да, я подзабыл. Спасибо.
Romeo 777
Romeo 777 ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 07:15
У Джеймса же дисквалификация, он в конце прошлого сезона в 37 туре прямую красную карточку получил, ещё следующую игру должен пропустить
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:21
Победа на классе.
112910415
112910415
сегодня в 04:43
класс взял своё !
Comentarios
Comentarios ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Нет идей в игре
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:12
43 челрвека не зарешали
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:06
Только второе пришествие Абрамовича поможет Челси.
Tex
Tex
вчера в 23:24
20 Человек купили, но Санчез и Джексон в старте...
wg3rn8zkhyrn
wg3rn8zkhyrn
вчера в 23:03
В принципе всё ожидаемо,МС сейчас сильнее
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:02
Очень скучный матч. Невозможно держать концентрацию и смотреть все 90 минут у телевизора.

И таких игр все больше в современном футболе.
aNOOBis
aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:02
Ну, Палмер хоть пробил так что вратарь отбил перед собой, Николя из оффсайда забыл вылезти
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:42
МС сделал это на классе и красиво
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:16
Челси это полный шлак
DXTK
DXTK
вчера в 21:11
Верните Почеттино Челси хоть на равных играл с Сити в прошлом сезоне. Это надо быть каким недалеким чтобы сменить опытного наставника на тренера чемпионшипа. Боули наверно теперь доволен результатом.

PS А что по поводу Сити, на классе одержали уверенную победу Гвардиола в очередной раз уничтожил очередного своего ученика..........
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:05
От "Челси" конечно ожидалось большего...
Уж у себя дома-то могли и получше сыграть против МС.
Горожане
Горожане
вчера в 21:05
С первой победой болельщиков Ман Сити!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:54
лучший игрок иматча - Ковачич.
сегодня он был великолепен. словно Бускетс в лучшие годы.
у него есть все качества заменить Гюндогана в перспектив.
радует игра Доку, его уверенность и резкость со скоростью при дриблинге.
Доку сегодня сделал из крайков Челси отбивные.
но стоит ему поработать над последним пасом и навесами, они проседают.
Савиньо монстр, потенциал огромный и главное не ограниченный в футбольном плане как Доку. надеюсь у него все без травмы
Эдерсон молодец, как будто заряжен; что надо было тащить - тащил.
трудовая победа.
мои поздравления, фанаты МС!
SHEARER
SHEARER ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:54
Зачем ему бегать, у него контракт до 30го года.
azkan
azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 20:51
Палмер тоже сегодня был деревянным. Один раз даже и не побежал после своей же ошибки. То ли устал, то ли не знает как играть с этими вновь появившимися.
Хотя именно с Гюсто он играл прекрасно на правом фланге.
azkan
azkan
вчера в 20:45, ред.
С ожидаемой победой шейхов!
Разобранные Челси вообще никакие. Не могут даже нормальную комбинацию организовать. Пока сыграются, пока что то можно будет вылепить из этого основного состава сезон закончится. А там можно итренера поменять и все заново)))
Где Джеймс, где Стерлинг? Новичков повтюхивал Мареска и сказал играйте. Все те же Джексон и Нкунку со сбитыми прицелами. Палмер тоже совсем не в форме. Без Фернандеса Челси лучше играл и сейчас наверное лучше сыграет. Санчес как привозил, так и привозит. Зачем Петровича сняли? Купили еще каких то вратарей...
Кукурелья более менее играл и того снял Мареска.
И ЭНТОНИ ТЕЙЛОР тоже свое веское слово сказал не поставив 100% пенальти!
Мне больно смотреть на этот балаган. И впереди нет проблеска...
С открытием сезона Боели! .
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:43
На классе!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:43
Какая то будничная по счету победа Сити! На классе так сказать
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:43
Поздравляю Сити с победой! Уверенная победа
aNOOBis
aNOOBis ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:41
Они заряженные были, слов нет. НО не увидел согласованности в действиях
allemz
allemz ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 20:39
Сегодня очень активны были пенсы, чересчур даже, мне они больше понравились по игре, чем свои. Джексон, единственное, до сих пор на ручнике, угарный тип
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:38, ред.
Скорости у нападения Челси высокие, но фантазии в завершении - ноль без палки.
Это недоразумение - Джексон... ни ударить не может, ни в отбор вступить после своих же потерь не в состоянии, ни ленточку оффсайдную узреть. Пустое место одним словом.
Палмер один тащит атаку, но толку, стессно, никакого. Ну и воротчик конечно у "синих" подстать команде - никакущий.

Что до Сити... Солидно, без суеты и по домашнему спокойно забили всё, что создали... Ну и наличие в основе Доку (автора первой предголевой), а Грилиша на лавке - это настоящее прозрение Пепа..., надеюсь не ситуативное.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:36
Помню как тут хоронили МС после поражений в товарищеских играх. Тем временем Сити уже обыграл МЮ в Суперкубке и Челси в АПЛ.
allemz
allemz ответ sihafazatron2 (раскрыть)
вчера в 20:35
Не очень сегодня сыграл, но единственное, что сегодня увидел и понял, зачем ему 26-й номер выдали, по стилю игры тот же Рияд, без сомнений))
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:34
Челси пока выглядит как в худшие периоды прошлого сезона, то есть и исполнители есть приличные, но опасность исходит только от Палмера в основном. Исполнители есть, но командно они не играют. По ходу сезона сыграются, а пока сегодня отпустили МС с тремя очками.
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