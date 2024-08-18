«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в 1-м туре Английской Премьер-Лиги

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ (0:2).
Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте, а на 84-й отличился Матео Ковачич.
В другой встрече «Арсенал» победил «Вулверхэмптон».
|Челси0 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
«Челси» проиграл «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ (0:2).
Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте, а на 84-й отличился Матео Ковачич.
В другой встрече «Арсенал» победил «Вулверхэмптон».
Это недоразумение - Джексон... ни ударить не может, ни в отбор вступить после своих же потерь не в состоянии, ни ленточку оффсайдную узреть. Пустое место одним словом.
Палмер один тащит атаку, но толку, стессно, никакого. Ну и воротчик конечно у "синих" подстать команде - никакущий.
Что до Сити... Солидно, без суеты и по домашнему спокойно забили всё, что создали... Ну и наличие в основе Доку (автора первой предголевой), а Грилиша на лавке - это настоящее прозрение Пепа..., надеюсь не ситуативное.
Это недоразумение - Джексон... ни ударить не может, ни в отбор вступить после своих же потерь не в состоянии, ни ленточку оффсайдную узреть. Пустое место одним словом.
Палмер один тащит атаку, но толку, стессно, никакого. Ну и воротчик конечно у "синих" подстать команде - никакущий.
Что до Сити... Солидно, без суеты и по домашнему спокойно забили всё, что создали... Ну и наличие в основе Доку (автора первой предголевой), а Грилиша на лавке - это настоящее прозрение Пепа..., надеюсь не ситуативное.
Разобранные Челси вообще никакие. Не могут даже нормальную комбинацию организовать. Пока сыграются, пока что то можно будет вылепить из этого основного состава сезон закончится. А там можно итренера поменять и все заново)))
Где Джеймс, где Стерлинг? Новичков повтюхивал Мареска и сказал играйте. Все те же Джексон и Нкунку со сбитыми прицелами. Палмер тоже совсем не в форме. Без Фернандеса Челси лучше играл и сейчас наверное лучше сыграет. Санчес как привозил, так и привозит. Зачем Петровича сняли? Купили еще каких то вратарей...
Кукурелья более менее играл и того снял Мареска.
И ЭНТОНИ ТЕЙЛОР тоже свое веское слово сказал не поставив 100% пенальти!
Мне больно смотреть на этот балаган. И впереди нет проблеска...
С открытием сезона Боели! .
Разобранные Челси вообще никакие. Не могут даже нормальную комбинацию организовать. Пока сыграются, пока что то можно будет вылепить из этого основного состава сезон закончится. А там можно итренера поменять и все заново)))
Где Джеймс, где Стерлинг? Новичков повтюхивал Мареска и сказал играйте. Все те же Джексон и Нкунку со сбитыми прицелами. Палмер тоже совсем не в форме. Без Фернандеса Челси лучше играл и сейчас наверное лучше сыграет. Санчес как привозил, так и привозит. Зачем Петровича сняли? Купили еще каких то вратарей...
Кукурелья более менее играл и того снял Мареска.
И ЭНТОНИ ТЕЙЛОР тоже свое веское слово сказал не поставив 100% пенальти!
Мне больно смотреть на этот балаган. И впереди нет проблеска...
С открытием сезона Боели! .
сегодня он был великолепен. словно Бускетс в лучшие годы.
у него есть все качества заменить Гюндогана в перспектив.
радует игра Доку, его уверенность и резкость со скоростью при дриблинге.
Доку сегодня сделал из крайков Челси отбивные.
но стоит ему поработать над последним пасом и навесами, они проседают.
Савиньо монстр, потенциал огромный и главное не ограниченный в футбольном плане как Доку. надеюсь у него все без травмы
Эдерсон молодец, как будто заряжен; что надо было тащить - тащил.
трудовая победа.
мои поздравления, фанаты МС!
сегодня он был великолепен. словно Бускетс в лучшие годы.
у него есть все качества заменить Гюндогана в перспектив.
радует игра Доку, его уверенность и резкость со скоростью при дриблинге.
Доку сегодня сделал из крайков Челси отбивные.
но стоит ему поработать над последним пасом и навесами, они проседают.
Савиньо монстр, потенциал огромный и главное не ограниченный в футбольном плане как Доку. надеюсь у него все без травмы
Эдерсон молодец, как будто заряжен; что надо было тащить - тащил.
трудовая победа.
мои поздравления, фанаты МС!