«Локомотив» минимально обыграл ЦСКА в матче Премьер-Лиги

ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче 5-го тура РПЛ (0:1).
Гол забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.
После этой игры «красно-синие» идут на 6-м месте (7 очков), «красно-зеленые» занимают 3-ю строчку (12 баллов).
ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче 5-го тура РПЛ (0:1).
Гол забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.
После этой игры «красно-синие» идут на 6-м месте (7 очков), «красно-зеленые» занимают 3-ю строчку (12 баллов).
Счет вообще не отражает содержание игры. Всю игру Армейцы возили соперника по полю как детей, при всем уважении к Локо. Локомотив смотрелся ужасно, я просто сквозь пальцы смотрел этот матч. Надо отдать должное заменам Локо, которые в нужный момент смогли усилить игру и добыть три очка.
Не наиграл Локо на победу, даже ничья по такой игре была бы для них счастьем.
Соболезную армейцам,
С победой, Локо!
Счет вообще не отражает содержание игры. Всю игру Армейцы возили соперника по полю как детей, при всем уважении к Локо. Локомотив смотрелся ужасно, я просто сквозь пальцы смотрел этот матч. Надо отдать должное заменам Локо, которые в нужный момент смогли усилить игру и добыть три очка.
Не наиграл Локо на победу, даже ничья по такой игре была бы для них счастьем.
Соболезную армейцам,
С победой, Локо!