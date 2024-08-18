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«Локомотив» минимально обыграл ЦСКА в матче Премьер-Лиги

вчера, 19:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче 5-го тура РПЛ (0:1).

Гол забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.

После этой игры «красно-синие» идут на 6-м месте (7 очков), «красно-зеленые» занимают 3-ю строчку (12 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
замены были неудачными
амурец
амурец
сегодня в 00:37
Локо с победой
NYJ
NYJ
вчера в 22:31
В игре а Динамо мне понравилась игра, но не результат, сегодня с точностью наоборот
Regista_321
Regista_321
вчера в 22:29
Эти одобрения показывают лишь неуважение к собственному мнению. И кстати где последовательность, заключающаяся в том, что всегда цепляешься к людям с чьим мнением не согласен??? Всё верно, последовательности тут нет.
isamsn
isamsn ответ kdz7ubkvd87d (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Оппонент совсем забыл что у Лобановского в учениках были такие футболисты как Михайличенко Балтача, Кузнцов, Бессонов и много других воспитанников Киевского Динамо
isamsn
isamsn
вчера в 22:14
Тренер конечно должен планировать игру и контролировать её ход, но если в команде нет исполнителей то хоть всех лучших тренеров мира собери вместе результата не добиться))) Ну а Игорю пора на тренерскую работу. Всё что летело в 5 турах в ворота всё и залетело.
Capral
Capral
вчера в 21:48, ред.
Своё мнение Уважаю, не уважаю -непоследовательных людей...
Capral
Capral ответ kdz7ubkvd87d (раскрыть)
вчера в 21:30
Лобановский- самый титулованный советский тренер. Но он, лично не воспитал ни одного молодого игрока, работал, исключительно с сильными игроками. Бесков не имеет столько трофеев, но воспитал, лично- блистательную плеяду советских футболистов!!!!!!!
Regista_321
Regista_321
вчера в 21:24
Не уважать своё мнение - это последнее дело.
kdz7ubkvd87d
kdz7ubkvd87d
вчера в 21:23
Все у вас физруки)) А кто сможет назвать 16 ТРЕНЕРОВ для РПЛ? А то последним тренером был Лобановский, похоже. Да и то, многие оспорят))
Capral
Capral
вчера в 21:22
Другие одобряли- исключительно в пику кое-кому .
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Regista_321
Regista_321
вчера в 21:15
Николич топтренер, это не обсуждается. Ведущие эксперты сайта ни раз об этом заявляли, а другие одобряли их мнение.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:56
Я вас понимаю: вам проще упереться до упора и ничего не менять во взглядах, чем признать свою неправоту, но при этом- еще и оскорбить собеседника. С этой минуты- прекращаю с вами любое общение.

Честь имею.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
Согласен, что Федотова на это чудо уж точно не надо было менять.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:48
Истина в том, что в футболе без поражений и спадов не бывает. Как говорят - Без поражений нет побед.) А по поводу поговорки, которая про девушку из деревни, то те, кто прозрел, раньше были слепыми, не видели девушку, какой она была раньше и обсуждать её адекватно они не могут. А грязь лить, ума много не надо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:41
Почему то мне казалось что Локо не проиграет! А тут вон оно как
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:35
Приятно, что вы начинаете видеть истину.))) Поверьте, я не здорадствую, но только пытаюсь доказать очевидные вещи. Многие болельщиku Зенита- уже давно прозрели во взглядах на Семака. Есть такая поговорка: "Можно вывезти девушку из деревни, но вывезти деревню из девушки- невозможно"!
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:31
Повезло Зениту. Именно, повезло. Как говорят - Отскочили от проигрыша. Сначала защита проворонила, а потом всей командой ничего путного не могли сделать. Печально.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:24
Так ведь и Химки должны были выиграть- а в результате ничья...
lotsman
lotsman
вчера в 20:23
По игре должна была быть ничья. Но Локомотиву повезло и они выиграли.
Leo Kolichev
Leo Kolichev
вчера в 20:14, ред.
Нет нормальных слов, которыми все это можно как-то выразить, одни ненормированные. Вообщем позор в очередной раз. Стабильность признак либо мастерства, либо полнейшего тупика. Так держать ЦСКА!!!!!!!!! Трениру физкульт-привет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:07
Жду когда пойдут разговоры о том, что Федотов был бы лучше.
Николич получил оплеуху, но он сильный, в следующем матче покрепче автобус поставит
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:04
Приветище, Володя!!!
Ты не поверишь, но мне тебя страшно жаль- как поклонника, некогда, Великой "Команды лейтенантов"!!! У меня такое чувство, что я сам, сегодня проиграл Локомотиву...
Нет, Дружище- я имел ввиду, покупку лысого чёрта!!!!!!!
625py8w52u32
625py8w52u32
вчера в 20:00
ЦСКА в этом сезоне будет бороться за выживание с такой серой игрой.
isamsn
isamsn ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:53
Ну если быть точным и статистика это подтверждает то не в начале игры , а в течении 75 минут матча. Но бестолку.
Maikl322
Maikl322 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:52
Не команда и была..))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:51
Виктор, привет! Если ты имеешь ввиду покупку Кейта, то мне тоже интересно, где и с какой пальмы его сняли и привезли к нам.
isamsn
isamsn
вчера в 19:50
Игра с уходом Федотова не изменилась ну никак))) Такие же бестолковые замены на последних минутах и полное отсутствие корректировки игры по ходу матча .
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:47
Не самый зрелищный матч, ЦСКА в начале владел инициативой, но потом отдал игровую инициативу. За что и поплатился. Кстати Локомотив стал играть интереснее после замены Баринова.
Capral
Capral
вчера в 19:47
Игру не видел, впечатления не имею. Но, поздравляю Локо с победой!!! Ну а армейцам- могу только посочувствовать... Есть такая пословица: "Видели глаза- что покупали"... У меня всё.

Держись, ЦСКА!!!
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