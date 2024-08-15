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Калешин возглавит «Чайку»

вчера, 10:52

Евгений Калешин сменит Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера «Чайки». С Калешиным уже согласованы условия контракта. 46-летний специалист приехал в Ростов, где базируется команда, и сегодня будет представлен игрокам.

«Чайка» под руководством Пятибратова провела пять игр в этом сезоне (две победы и три ничьи). Клуб из Песчанокопского занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, Калешин находится без работы с мая текущего года. После того, как покинул «Аланию».

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Все комментарии
ypdrv88zbue5
ypdrv88zbue5
вчера в 11:58
Вроде неплохо начали, с чего тренера то менять?
112910415
112910415
вчера в 11:21
после смены тренера, начнётся высокий полёт Чайки !
(имеется в виду - когда Калешина заменят на нормального тренера)
Capral
Capral
вчера в 11:07, ред.
Ну, Чайка- держись!!! Заслуженный "душитель" Российской Федерации идёт!!! Неуравновешенный, психически больной человек призывающий душить своих футболистов, неадекватно ведущий себя во время матчей. Не понимаю, как такие субъекты среди нормальных людей... Да и как тренер- ничего особенного. Как говорил, всеми любимый Лёня Куравлёв, в бессмертной комедии "Не может быть", "Так ведь, он может и вилкой, за столом, кого-нибудь ткнуть"...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:05
Круговорот тренеров в пердиве
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