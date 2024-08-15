Калешин возглавит «Чайку»

Евгений Калешин сменит Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера «Чайки». С Калешиным уже согласованы условия контракта. 46-летний специалист приехал в Ростов, где базируется команда, и сегодня будет представлен игрокам.
«Чайка» под руководством Пятибратова провела пять игр в этом сезоне (две победы и три ничьи). Клуб из Песчанокопского занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги.
Напомним, Калешин находится без работы с мая текущего года. После того, как покинул «Аланию».
(имеется в виду - когда Калешина заменят на нормального тренера)
(имеется в виду - когда Калешина заменят на нормального тренера)