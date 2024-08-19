Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор, который стартует 1 сентября.
Вратари
Матвей Сафонов (ПСЖ), Андрей Лунёв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).
Защитники
Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники
Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие
Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор данных игроков.
В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей. Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелётов за пару дней.
Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Фёдора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте.
Антон Миранчук сейчас находится без команды, а, значит, без игровой практики. Ждём, что он подпишет контракт с каким-либо клубом и вернётся в список кандидатов в сборную.
На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего – Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей.
Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели ещё есть матчи чемпионата и Кубка России.
Тут всё очень просто и ясно, список кандидатов в расширенный состав составлялся ещё до начала этого тура, а не после 24 минуты матча Химки-Зенит, когда Глушенкова заменили из-за травмы.
Тем более это расширенный список, который может ещё меняться, причём кардинально. В списке могут появиться фамилии, которых пока нет в списке.
Неужели люди не знают простых, элементарных вещей?
Тут всё очень просто и ясно, список кандидатов в расширенный состав составлялся ещё до начала этого тура, а не после 24 минуты матча Химки-Зенит, когда Глушенкова заменили из-за травмы.
Тем более это расширенный список, который может ещё меняться, причём кардинально. В списке могут появиться фамилии, которых пока нет в списке.
Неужели люди не знают простых, элементарных вещей?