Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2024

Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

вчера, 14:48

Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор, который стартует 1 сентября.

Вратари

Матвей Сафонов (ПСЖ), Андрей Лунёв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор данных игроков.

В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей. Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелётов за пару дней.

Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Фёдора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте.

Антон Миранчук сейчас находится без команды, а, значит, без игровой практики. Ждём, что он подпишет контракт с каким-либо клубом и вернётся в список кандидатов в сборную.

На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего – Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей.

Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели ещё есть матчи чемпионата и Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная России вызовет нападающего из Дании на сентябрьские матчи
18 августа
Главный тренер «Челси» — о раздутой заявке: «Это нехорошо»
16 августа
ОфициальноПолузащитник «Реала» Камавинга получил травму перед Суперкубком УЕФА
14 августа
Слухи«Барселона» ещё не зарегистрировала 5 игроков для Ла Лиги
14 августа
В «Динамо» Мх сообщили, какая надпись будет у новичка с фамилией из 25 букв
13 августа
ОфициальноМбаппе и Эндрик вошли в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА
13 августа
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:55, ред.
Пользователю "Байкал-38" ( комм. в 16-39 ). А что мешало РФС или гл.тренеру после получения Глушенковым травмы и её ясности с первых минут, исключить футболиста из списка ? Прошло несколько дней с приснопамятного перелома до опубликования фамилий игроков, и было ясно, что он не будет участвовать в этих матчах. Лень или что-то другое, например - заработались, как у нас принято говорить ?
Так что не всё так "просто и ясно", как вы говорите.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 20:51
Я сомневаюсь, что защита будет полностью ростовской, Осипенко и возможно Глебов. Но мы не сможем посмотреть на ТОП защиту Динамо, потому что читайте ниже.
Ев17
Ев17 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 20:43
так играть будет в основе дырявая ростовская защита, как обычно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:47
Вы правы, но я смотрю на участие наших пилигримов из-за рубикона в таких матчах чисто с практической точки зрения, а именно возможности получения ими травмы. Даже мало - мальской. Представьте себя на месте тренера. Приехал россиянин, на него рассчитывают, а он, паразит, срывается с места и уезжает играть в Тмутаракань. Причём в матче, который никому не нужен, в том числе и игроку.
А так, пусть играют, если есть желание ехать из Парижа во Вьетнам.
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:26
С одной стороны да, я бы Сафонова не дёргал, пока он еще адаптируется. С другой стороны, у всего мира пауза на игры сборных, ПСЖ все равно играть не будет, все игроки разъедутся к своим, так что можно было бы и поиграть в сборной
ap642a5s4qnu
ap642a5s4qnu
вчера в 18:26
Скоро дотянем этот список до ста челов! Валера верим! С тебя станется
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:52
Я вообще предлагаю не срывать с насиженных мест тех ребят, которые только осваиваются за границей в новых командах и чемпионатах, так как лететь им за тридевять земель в тридесятое царство, а попросту - "к чёрту на кулички" не имеет смысла. Да и поставьте себя на их место: что и кому они должны доказывать игрой за сборную. Правильно - ничего и никому.
Пусть играют те молодые ребята, которые "спят и видят" себя в футболках с гордой надписью "Россия", и которые ещё не нюхали пороха в её рядах. Повторюсь - молодые, которые в прежние времена могли быть вызваны в молодёжную сборную, и которым есть смысл доказывать свою состоятельность в футболе.
29081985
29081985
вчера в 16:44
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:42, ред.
Ну Вы же понимаете, что список расширенной сборной составлялся до матча Химки-Зенит, а опубликовали его сегодня для срача. Это модель работы нынешней журналистики, хайпануть на сраче.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:39
Для тех, кто не может понять, что делает в этом списке фамилия Глушенков.

Тут всё очень просто и ясно, список кандидатов в расширенный состав составлялся ещё до начала этого тура, а не после 24 минуты матча Химки-Зенит, когда Глушенкова заменили из-за травмы.
Тем более это расширенный список, который может ещё меняться, причём кардинально. В списке могут появиться фамилии, которых пока нет в списке.

Неужели люди не знают простых, элементарных вещей?
Байкал-38
Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:12
А какой смысл в данной ситуации вызывать Глушенкова на сбор и тем более на игры в сентябре?
Тем более спекулировать на эту тему, а такие обязательно найдутся.
Максиму предстоит операция и восстановление.
И это понимает как тренерский штаб сборной, так и сторона игрока.
adekvat
adekvat ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 15:59
Глушенкова интересно в основной список включит?
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 15:29
Ну да пол состава:
Локо-9;
Спартак-5;
Зенит-5;
Ростов-4;
ЦСКА-4;
Динамо-3;
Краснодар-2;
Крылья Советов-2;
Ахмат-1;
Вайле-1;
Гавр-1;
ПСЖ-1.
Хотелось бы побольше игроков Динамо, но там всего 3 россиянина в основе (и все они вызваны в стан сборной), а остальные легионеры.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:23
Загладить. Вызвать вызвал, а то что играть не сможет, так не я виноват скажет, я же вызвал.)
Kosmos58
Kosmos58 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:03
Ни футбола, ни сборной в России нет!
dx66jwzn7g69
dx66jwzn7g69
вчера в 15:02
Все кто могут хоть немного бегать по полю, вошли в состав сборной.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:00
Кому нужны эти расширенные составы?
Когда будет сформирован костяк команды?
Есть, вообще, у нас Сборная России по футболу?
По-моему Карпин хочет, чтобы у каждого российского футболиста в личном деле была запись - "Игрок сборной..."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:58
А Карпин знает, что Глушенков с травмой? Или пытается свою вину загладить за предыдущий невызов?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:53
Посмотрел внимательно список и понял - отцеплять есть кого и немало.
Ев17
Ев17
вчера в 14:53
пол-Ростова, ну да, особенно защитой тот силён ))
shlomo
shlomo
вчера в 14:50
Список впечатляющий.... посмотрим кто в итоге будет играть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 