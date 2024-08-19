Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор, который стартует 1 сентября.

Вратари

( ПСЖ ), («Динамо»), («Спартак»), («Зенит»), («Локомотив»).

Защитники

, (оба — «Зенит»), , , (все – «Ростов»), , (оба – ЦСКА ), , (оба – «Локомотив»), , (оба – «Спартак»), («Крылья Советов»).

Полузащитники

(«Ростов»), , , , , (все – «Локомотив»), («Гавр»), , (оба – «Спартак»), , (оба – «Краснодар»), («Динамо»), («Крылья Советов»), ( ЦСКА ), , (оба – «Зенит»), («Ахмат»).

Нападающие

(«Динамо»), («Локомотив»), ( ЦСКА ), («Вайле»).

Главный тренер сборной России объяснил выбор данных игроков.

В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей. Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелётов за пару дней.

Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Фёдора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте.

Антон Миранчук сейчас находится без команды, а, значит, без игровой практики. Ждём, что он подпишет контракт с каким-либо клубом и вернётся в список кандидатов в сборную.

На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего – Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей.

Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели ещё есть матчи чемпионата и Кубка России.