Отсутствие Стерлинга в матче с «Сити» стало неожиданным для его окружения

Отсутствие нападающего «Челси» Рахима Стерлинга в заявке на матч 1-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» оказалось неожиданным. Об этом сообщил источник со ссылкой на представителей футболиста.
Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска ранее сказал, что решение исключить футболиста было техническим. Тренер также назвал его важным игроком.
Форвард принял участие во всех шести предсезонных поединках «синих».
В заявлении представителей Стерлинга говорится:
Он вернулся в Англию на две недели раньше, чтобы провести индивидуальные тренировки, и провёл позитивную предсезонную подготовку под руководством нового тренера, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения.
Он, как всегда, стремится выступить на самом высоком уровне ради «Челси» и болельщиков, которых он высоко ценит, и, учитывая его включение в официальные предматчевые материалы клуба на этой неделе, мы ожидали, что Рахим будет участвовать в матче на этих выходных в каком-то качестве.
Мы всегда вели позитивный диалог и получали заверения от «Челси» относительно будущего Рахима в клубе, поэтому с нетерпением ждём прояснения ситуации.
что это за люди?
что это за люди?