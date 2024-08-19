Отсутствие Стерлинга в матче с «Сити» стало неожиданным для его окружения

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вчера, 14:57

Отсутствие нападающего «Челси» в заявке на матч 1-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» оказалось неожиданным. Об этом сообщил источник со ссылкой на представителей футболиста.

Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска ранее сказал, что решение исключить футболиста было техническим. Тренер также назвал его важным игроком.

Форвард принял участие во всех шести предсезонных поединках «синих».

В заявлении представителей Стерлинга говорится: