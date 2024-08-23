Промес и нидерландский рэпер Non Chardy выпустили трек «Moscow»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес совместно с исполнителем Non Chardy выпустил трек под названием «Moscow».
Летом «красно-белые» объявили о завершении контракта с игроком.
Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес совместно с исполнителем Non Chardy выпустил трек под названием «Moscow».
Летом «красно-белые» объявили о завершении контракта с игроком.
на апрель 2024 года имел более 615 миллионов ежемесячных активных пользователей, включая 239 миллионов платных подписчиков. Является самым крупным и популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире...
на апрель 2024 года имел более 615 миллионов ежемесячных активных пользователей, включая 239 миллионов платных подписчиков. Является самым крупным и популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире...