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Промес и нидерландский рэпер Non Chardy выпустили трек «Moscow»

вчера, 20:00

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес совместно с исполнителем Non Chardy выпустил трек под названием «Moscow».

Летом «красно-белые» объявили о завершении контракта с игроком.

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MikhaZ
MikhaZ
сегодня в 15:26
Похоже на подставу когда в ОАЭ потащили
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:41
Я не разбираюсь....
У меня нет интернета...и никогда не было...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
Ну почему сразу какой нибудь "рекордс"?)...это же не 70-е годы прошлого века...на Спотифай...вполне себе ресурс)....
на апрель 2024 года имел более 615 миллионов ежемесячных активных пользователей, включая 239 миллионов платных подписчиков. Является самым крупным и популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире...
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:22
Ну да Промесу ни к рэпу, а к шансону надо привыкать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:13
Выпустил трек где??

"Эмирейтс присон рекордс"???
"Нидерланд изолятор рекордс"???
"Мосграммпластинка" ???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:08
А мог бы Латышонку положить в выходные парочку
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:08
Этот певец уже и диск целый записал))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:06
CapralCapral
Игрок, конечно отличный, но когда его брали, там уже два дела было. Поэтому риск был и надо было быть готовыми ко всему. А по уровню и классу он одного калибра с Малкомом, Вагнером
lotsman
lotsman
вчера в 20:26
Вроде бы не плохо жил в футбольном мире, так нет, решил попробовать себя в криминале, причём в разнообразном. И в применении оружия, и в наркобизнесе, и в трусливом побеге от полиции. Наш Дзюба хотя бы в шоу бизнесе и в кино себя пробует. А этого на криминал потянуло.)
Futurista
Futurista ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:10
Кто ж его посадит?)...
Capral
Capral
вчера в 20:05
Эх, какого игрока потерял Спартак...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:03
Он что, на свободе?
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