Роналду стал блогером, Педри завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Легенда «Челси» Джон Терри отправился на отдых в Португалию.
Вы только посмотрите, какого друга завел себе полузащитник «Барселоны» Педри.
Экс-футболист «Ювентуса» Дуглас Коста показал свою маленькую дочь.
Стиляга дня. Футболист «Милана» Рафаэль Леау.
Бывший игрок «Севильи» Иван Ракитич получил специальный перстень в честь побед в составе этого клуба.
Лорис Кариус продолжает наслаждаться медовым месяцем со своей женой Дилеттой.
Полузащитника «Манчестер Сити» Матео Ковачича окружала красота в межсезонье.
Криштиану Роналду создал свой канал на Youtube и сразу же добился огромного успеха. Первым гостем португальца стала его девушка Джорджина Родригес.
Вратарь МЮ Андре Онана решил сыграть в баскетбол.
Нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому исполнилось 36 лет.
Отец Неймара показал детские фото футболиста.
Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес позагорал на пляже — теперь отдых позади, сезон в Серии А уже стартовал!
Бывший футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан осваивает гольф.
Лионель Месси и Луис Суарес провели время вместе, не забыли и жен взять с собой.
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн получил милый рисунок от фаната.
На этом наш выпуск завершен! Желаем вам хорошо провести остаток лета — берите пример с великого Зико!
Перстень Ракитича - красота. Двойная драгоценность с учётом камней и достижений.
Ну и Кариусу хочется пожелать хоть что-то в руках удержать)
Перстень Ракитича - красота. Двойная драгоценность с учётом камней и достижений.
Ну и Кариусу хочется пожелать хоть что-то в руках удержать)