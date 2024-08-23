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Роналду стал блогером, Педри завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 16:30
Роналду
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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 17:25
Ну ты сравнил, конечно. Большинство блогеров начинали с нуля, когда они никому не были известны и у них не было денег. Роналду уже состоявшаяся звезда.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 17:22, ред.
Когда узнал, что Роналду создал канал, подумал, что его контентом будут тренировки, нарезки матчей, красивые голы и т. д. В общем, футбольная тематика. На деле, он действительно стал блогером. Одни только разговоры не о чем. Получается, что всё это только ради денег.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 16:56
Роналду за пять часов получил серебряную, золотую и платиновую кнопку Ютуба, чего блогеры достигают годами упорного труда. Вот что значит имя. Ждём Месси?
Перстень Ракитича - красота. Двойная драгоценность с учётом камней и достижений.
Ну и Кариусу хочется пожелать хоть что-то в руках удержать)
Гость
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