Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

В ситуации со вторым пропущенным голом мы допустили далеко не одну ошибку. Это нужно обсудить.

Оба мяча пропущены в простых эпизодах. Нам следовало проявить себя лучше.