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Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Брайтоном»

вчера, 17:25
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

В ситуации со вторым пропущенным голом мы допустили далеко не одну ошибку. Это нужно обсудить.

Оба мяча пропущены в простых эпизодах. Нам следовало проявить себя лучше.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:37, ред.
Нам не хватило гола чтобы забить, мы пропустили гол и так от матча к матчу.
Не работает твой футбол и он нетоповый, вот и весь вывод. Такие тренеры тренируют Брайтон чтобы не вылететь, да и в Брайтон его не возьмут к сожалению, если учитывать сколько он потратил в ТО, а результат 2 национальных кубка.
Теперь Тен Хаг собрал Аякс 2.0 и сам не знает что сделать с этой командой. А следующий тренер неизвестно что с ними будет делать.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 18:57, ред.
Довольно странная ситуация для "гранда". Там где другие клубы увольняют матерых сильных тренеров - иногда как Челси по несколько тренеров в год, МЮ цепляется за Тен Хага. Я бы понял, если бы это был даже Моуриньо, человек с историей, с какими то победами в прошлом. Но у этого - нет ничего.
К Тен Хагу отношение, будто он Гвардиола, легенда мирового футбола, ой пожалуйста вам стульчик, ой водичка, не хворайте... Кто он такой вообще??
Почему его положение в клубе важнее результата? У него нет результатов.
Болельщики Милана требовали уволить Пиоли - всего через год Пиоли в ЛЧ красиво обыграл аж мешков из ПСЖ. Уволить! Он не выигрывает серю А каждый год? Лишенный всех защитников и играя дублем Пиоли занял второе место. Уволить! Я уже ничего не понимаю. А Тен Хага требуют оставить? Что за бред.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 18:08
Морган сейчас тебе популярно объяснит причины.. 🤭😄
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:57
У Тен Хага было очень много времени, чтобы выстроить грамотную игру команды и не допускать таких глупых ошибок в обороне. Если этого до сих пор это не удалось сделать, значит виноват только он сам, потому что элементарно не справляется со своими тренерскими обязанностями. Чем скорее уволят Тен Хага, тем будет лучше для этого великого клуба и всех его многочисленных болельщиков.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:52
2 сезона 2 трофея , вот и думай
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:45
Когда уже закончится его деятельность в МЮ?
Неужели сложно найти тренера для клуба с такими финансовыми возможностями. Который, для начала, мог бы гарантировать место в топ-4 АПЛ. Нынешний тренер опять провалит сезон.
allemz
allemz
вчера в 17:44
Физрук уже 3 года ошибки обсуждает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:44
Третий год ты находишь разные иногда смешные отправлений игр команды которую ты возглавляешь...
Гость
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