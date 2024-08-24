Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении команды в матче АПЛ с «Брайтоном» (1:2).
В ситуации со вторым пропущенным голом мы допустили далеко не одну ошибку. Это нужно обсудить.
Оба мяча пропущены в простых эпизодах. Нам следовало проявить себя лучше.
Неужели сложно найти тренера для клуба с такими финансовыми возможностями. Который, для начала, мог бы гарантировать место в топ-4 АПЛ. Нынешний тренер опять провалит сезон.
Неужели сложно найти тренера для клуба с такими финансовыми возможностями. Который, для начала, мог бы гарантировать место в топ-4 АПЛ. Нынешний тренер опять провалит сезон.
К Тен Хагу отношение, будто он Гвардиола, легенда мирового футбола, ой пожалуйста вам стульчик, ой водичка, не хворайте... Кто он такой вообще??
Почему его положение в клубе важнее результата? У него нет результатов.
Болельщики Милана требовали уволить Пиоли - всего через год Пиоли в ЛЧ красиво обыграл аж мешков из ПСЖ. Уволить! Он не выигрывает серю А каждый год? Лишенный всех защитников и играя дублем Пиоли занял второе место. Уволить! Я уже ничего не понимаю. А Тен Хага требуют оставить? Что за бред.
К Тен Хагу отношение, будто он Гвардиола, легенда мирового футбола, ой пожалуйста вам стульчик, ой водичка, не хворайте... Кто он такой вообще??
Почему его положение в клубе важнее результата? У него нет результатов.
Болельщики Милана требовали уволить Пиоли - всего через год Пиоли в ЛЧ красиво обыграл аж мешков из ПСЖ. Уволить! Он не выигрывает серю А каждый год? Лишенный всех защитников и играя дублем Пиоли занял второе место. Уволить! Я уже ничего не понимаю. А Тен Хага требуют оставить? Что за бред.