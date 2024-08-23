Анчелотти: «Эндрик получит заслуженное время с учётом конкуренции»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил адаптацию в клубе нападающего Эндрика.
18-летний бразилец летом перешёл в мадридскую команду. В официальных матчах он пока не выходил на поле.
У него всё очень хорошо, как и у других. Он очень хорошо адаптируется. У него впечатляющие качества, и он получит заслуженное время с учётом конкуренции в этой команде.
как аномальные неудачники королевского клуба.
и если это случится, то после него Перес больше не решится покупать бразильца из бразильского чемпионата...не впервые так обжегся "самый лучший" президент.
как аномальные неудачники королевского клуба.
и если это случится, то после него Перес больше не решится покупать бразильца из бразильского чемпионата...не впервые так обжегся "самый лучший" президент.