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Анчелотти: «Эндрик получит заслуженное время с учётом конкуренции»

вчера, 20:50

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил адаптацию в клубе нападающего Эндрика.

18-летний бразилец летом перешёл в мадридскую команду. В официальных матчах он пока не выходил на поле.

У него всё очень хорошо, как и у других. Он очень хорошо адаптируется. У него впечатляющие качества, и он получит заслуженное время с учётом конкуренции в этой команде.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:23
Ротация состава - кредо Анчи. Поэтому за игровое время новенького бразила можно не париться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:42
Анчелотти: «Эндрик получит заслуженное время с учётом уплаченных за него денег»
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:34
или станет вторым Рейньером или Лукасом Силва
как аномальные неудачники королевского клуба.
и если это случится, то после него Перес больше не решится покупать бразильца из бразильского чемпионата...не впервые так обжегся "самый лучший" президент.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:29
В аренду бы отправили, чем мариновать молодого пацана на лавке
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:16
Сначала будет выходить на замену в конце матча, потом после перерыва, а затем в старте во второстепенных играх. Так к 20 годам станет игроком стартового состава. Нынешние лидеры, к тому времени, будут играть в Саудовской Аравии
drug01
drug01
вчера в 20:52
Тренер хорошо знает своё дело!
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