«Шинник» минимально обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

«Шинник» переиграл «Аланию» в 7-м туре Первой лиги (1:0).
Гол на 65-й минуте забил Василий Алейников.
После этой игры «Шинник» идет на 17-м месте (5 очков), «Алания» находится на 10-й строчке (8 баллов).
«Шинник» переиграл «Аланию» в 7-м туре Первой лиги (1:0).
Гол на 65-й минуте забил Василий Алейников.
После этой игры «Шинник» идет на 17-м месте (5 очков), «Алания» находится на 10-й строчке (8 баллов).
Они что, хотят во вторую лигу?
Туда легко попасть, а вот выбраться из неё гораздо сложнее. А вот Шинник молодец, просто продолжает бороться.
Они что, хотят во вторую лигу?
Туда легко попасть, а вот выбраться из неё гораздо сложнее. А вот Шинник молодец, просто продолжает бороться.