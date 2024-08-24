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«Шинник» минимально обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

вчера, 17:59
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)1 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Шинник» переиграл «Аланию» в 7-м туре Первой лиги (1:0).

Гол на 65-й минуте забил Василий Алейников.

После этой игры «Шинник» идет на 17-м месте (5 очков), «Алания» находится на 10-й строчке (8 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Когда-то обе команды феерили в Высшей Лиге. Сегодня-аутсайдеры ФНЛ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:34
Ярославль молодцы! Три очка эти на вес золота!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:16
Алания доиграется...
Они что, хотят во вторую лигу?
Туда легко попасть, а вот выбраться из неё гораздо сложнее. А вот Шинник молодец, просто продолжает бороться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:13
Шинник с победой - молодцы!
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