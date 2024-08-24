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«Брайтон» вырвал победу над МЮ в АПЛ на 90+5-й минуте

вчера, 16:30
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Брайтон» одолел «Манчестер Юнайтед» дома в матче 2-го тура АПЛ со счётом 2:1.

За «чаек» отличились Дэнни Уэлбек (32) и Жоао Педро (90+5).

Мяч в составе «красных дьяволов» забил Амад Диалло (60). Гол на 70-й минуте отменили из-за попадания Гарначо, бьющего по воротам, во встающего Джошуа Зиркзее, находящегося в офсайде.

По итогам матча «Брайтон» поднимается 1-е место в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» опускается на 8-ю строчку.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:25
МЮ ни о чем, сколько времени уже Тен Хаг в клубе, а до сих пор не может поставить игру. Уже столько игроков ему купили, а толку ноль.
FreshMeat
FreshMeat ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:15
По именам состав МЮ на голову сильнее. Но голова МЮ - это не игроки, голова МЮ - это лысая голова какого-то случайного прохожего, принятого за тренера.
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Докатились МЮ до восьмой строчке... так скоро и в десятку будут непопадать...
antant1
antant1
вчера в 17:07
Юлин, надо было больше на красно синих ставить...засомневался)
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:54
Отличный матч выдали обе команды и когда матч шел к логической ничьи, чайки организовали финальный штурм, который завершился взятием ворот и победой Брайтона! Команда Хюрцелера возглавляет турнирную таблицу имея в своем активе 6 очков
Ну а эпизод на 70-й минуте это конечно же клоунада и неразбериха....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:50
Удалось посмотреть только первый тайм. И это было плохо.
Не очень понял по составу. Лучший игрок клуба (Гарначо) в запасе.
Игрок, который забил в прошлом туре (Зирзее) , в запасе.

Второй матч подряд происходит замена защитников. Будто это матч предсезонки. Муть какая-то.

Ну очевидно, что снова бороться за место в 6-ке, если повезет, то за 4-е место будем в отрезках цепляться.

Это не движение вперед. Но лысого оставили.
Barcelona
Barcelona
вчера в 16:47
Осталось только имя! МЮ.
К сожалению!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:46
Если "МЮ" будет так "удачно" играть в ближайших турах, у владельцев команды кончится терпение, и через пару недель тренера попросят на выход.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:45
Молодцы Брайтон избавились от трусливого Де Дзерби и победы пошли, Мю в этом сезоне тоже может финишировать на 6 месте если не ниже, ничего не изменилось в Мю такая же игра как в прошлом году.
28xvkzcvb8t4
28xvkzcvb8t4
вчера в 16:40
Тяжело будет Юнайтед в этом сезоне
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:38
Брайтон показал, что он просто выше классом, чем МЮ с ИльичомБезГрима во главе!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:31
Это только Первое поражение МЮ в этом сезоне, каждая серия когда нибудь заканчивается
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:31
Игра двух середняков, где Брайтон был немного получше, а главное было желание победить!)))
Чаек с победой и первым местом)) вперёд к чемпионству))
Брайтон как Байер, ну почти)))
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