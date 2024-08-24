«Брайтон» вырвал победу над МЮ в АПЛ на 90+5-й минуте

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вчера, 16:30

«Брайтон» одолел «Манчестер Юнайтед» дома в матче 2-го тура АПЛ со счётом 2:1.

За «чаек» отличились (32) и Жоао Педро (90+5).

Мяч в составе «красных дьяволов» забил Амад Диалло (60). Гол на 70-й минуте отменили из-за попадания Гарначо, бьющего по воротам, во встающего , находящегося в офсайде.