«Брайтон» вырвал победу над МЮ в АПЛ на 90+5-й минуте

«Брайтон» одолел «Манчестер Юнайтед» дома в матче 2-го тура АПЛ со счётом 2:1.
За «чаек» отличились Дэнни Уэлбек (32) и Жоао Педро (90+5).
Мяч в составе «красных дьяволов» забил Амад Диалло (60). Гол на 70-й минуте отменили из-за попадания Гарначо, бьющего по воротам, во встающего Джошуа Зиркзее, находящегося в офсайде.
По итогам матча «Брайтон» поднимается 1-е место в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» опускается на 8-ю строчку.
Не очень понял по составу. Лучший игрок клуба (Гарначо) в запасе.
Игрок, который забил в прошлом туре (Зирзее) , в запасе.
Второй матч подряд происходит замена защитников. Будто это матч предсезонки. Муть какая-то.
Ну очевидно, что снова бороться за место в 6-ке, если повезет, то за 4-е место будем в отрезках цепляться.
Это не движение вперед. Но лысого оставили.
Не очень понял по составу. Лучший игрок клуба (Гарначо) в запасе.
Игрок, который забил в прошлом туре (Зирзее) , в запасе.
Второй матч подряд происходит замена защитников. Будто это матч предсезонки. Муть какая-то.
Ну очевидно, что снова бороться за место в 6-ке, если повезет, то за 4-е место будем в отрезках цепляться.
Это не движение вперед. Но лысого оставили.
Ну а эпизод на 70-й минуте это конечно же клоунада и неразбериха....
Ну а эпизод на 70-й минуте это конечно же клоунада и неразбериха....