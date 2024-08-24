Дубль Облякова помог ЦСКА разгромить «Акрон»

ЦСКА обыграл «Акрон» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 49-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 60-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество «армейцев». На 82-й минуте защитник Мойзес довёл счёт до разгромного, а на 87-й минуте Обляков реализовал пенальти, оформив дубль.
ЦСКА идёт на 4-м месте (10 очков), «Акрон» занимает 13-е место (4 очка).
Именно так я характеризую счёт 4-0 в пользу ЦСКА.
Команда, конечно, у Тедеева ЕСТЬ.
Именно - КОМАНДА, и боевая, а сам он не хочет, чтобы Акрон играл в гостях "на отбой".
Но всё таки игровая дисциплина и ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ навыки (нельзя обыгрывать на своей половине ДВУХ игроков, если есть варианты, нельзя суетится в своей штрафной и ЗНАТЬ свою позицию и пр.) должны быть у игроков.
Создаётся впечатление что "деревня из девушки", т. е. психология первой лиги, из игроков Акрона никуда не ушла.
ЗАПОРОЛИ игроки ЦСКА сегодня СТОЛЬКО, что аж страшно!
А первые ДВА гола забили в стиле "детский мат".
Именно так я характеризую счёт 4-0 в пользу ЦСКА.
Команда, конечно, у Тедеева ЕСТЬ.
Именно - КОМАНДА, и боевая, а сам он не хочет, чтобы Акрон играл в гостях "на отбой".
Но всё таки игровая дисциплина и ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ навыки (нельзя обыгрывать на своей половине ДВУХ игроков, если есть варианты, нельзя суетится в своей штрафной и ЗНАТЬ свою позицию и пр.) должны быть у игроков.
Создаётся впечатление что "деревня из девушки", т. е. психология первой лиги, из игроков Акрона никуда не ушла.
ЗАПОРОЛИ игроки ЦСКА сегодня СТОЛЬКО, что аж страшно!
А первые ДВА гола забили в стиле "детский мат".
Ну а, ЦСКА- с разгромной победой!!!!!!! Возможно, на финише- эти мячи станут решающими в распределении мест в таблице...
Ну а, ЦСКА- с разгромной победой!!!!!!! Возможно, на финише- эти мячи станут решающими в распределении мест в таблице...