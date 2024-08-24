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Дубль Облякова помог ЦСКА разгромить «Акрон»

вчера, 16:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

ЦСКА обыграл «Акрон» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 49-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 60-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество «армейцев». На 82-й минуте защитник Мойзес довёл счёт до разгромного, а на 87-й минуте Обляков реализовал пенальти, оформив дубль.

ЦСКА идёт на 4-м месте (10 очков), «Акрон» занимает 13-е место (4 очка).

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Все комментарии
Василий Копатович
Василий Копатович ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:35
в спортзал идите стаканы😊 уже пол страны в алипах а у них всё стаканы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:53
Ожидаемая победа, но уверенность в ней появилась только во втором тайме,
Игоря с очередным сухарём, лучший Обляков. Игра Зделара не впечатляет.
Болельщиков ЦСКА с победой.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:28
Армейцы, с победой! Хороший результат. На этом я, пожалуй, и закончу комментарий. Не хочу негатива, игра не понравилась совсем. Просто порадуемся разгромной победе. Акрону удачи!
particular
particular
вчера в 17:15
Наконец-то появился повод для стакана!
За победу! Вставать не буду...
Red blu
Red blu
вчера в 17:15, ред.
3 мяча в ворота Нижний Новгород, 5 мячей в ворота Оренбурга, 4 мяча в ворота Акрона.
При Федотове что то такого не припомню.
Futurista
Futurista
вчера в 17:09
Обидели кони дебютанта...не то что Зенит)...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:09
На рысЯх прошлись.) Акрону - не унывать!
Capral
Capral
вчера в 17:07, ред.
Счёт впечатляет, но не игра. Учитывая очевидную разницу в классе, между ЦСКА и дебютантом, можно было предположить, что 2-й тайм, Акрон не осилит. Все прострелы и самые простейшие ходы ЦСКА, всё не просматривалось футболистами гостей. Голы из центра штрафной- первый признак футбольной необразованности команды. Но не хочется строго судить команду, которая, всё что могла выдала в 1-м тайме, а во 2-м ожидаемо провалила. Тренерской мысли в игре армейского клуба, как не было, так и нет. Но есть классные футболисты, которые, сами, по ходу придумывают игру... Акрон не выглядит обреченным, но опыта ПЛ команде явно не достает. Неплохой, относительно 1-й тайм, и по всем статьям проигранный 2-й.

Ну а, ЦСКА- с разгромной победой!!!!!!! Возможно, на финише- эти мячи станут решающими в распределении мест в таблице...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:07
Ну что.... с победой коняшки!... ощущение было что могли бы и еще в этом матче добавить.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:07, ред.
ДОДАВИЛИ.
Именно так я характеризую счёт 4-0 в пользу ЦСКА.
Команда, конечно, у Тедеева ЕСТЬ.
Именно - КОМАНДА, и боевая, а сам он не хочет, чтобы Акрон играл в гостях "на отбой".
Но всё таки игровая дисциплина и ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ навыки (нельзя обыгрывать на своей половине ДВУХ игроков, если есть варианты, нельзя суетится в своей штрафной и ЗНАТЬ свою позицию и пр.) должны быть у игроков.
Создаётся впечатление что "деревня из девушки", т. е. психология первой лиги, из игроков Акрона никуда не ушла.
ЗАПОРОЛИ игроки ЦСКА сегодня СТОЛЬКО, что аж страшно!
А первые ДВА гола забили в стиле "детский мат".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:05
По игре. Позитив сначала. Результат отличный. Реализация моментов отличная. 41% опасных моментов реализовано. Больше только у Зенита 42%. Ударов точных было много. Прекрасно выглядит Обляков, но второго опорника фактически нет. Зделар игру тормозит. Я бы не стал критиковать Николича за игру. С этим составом - это почти максимум. Кстати с Локо тоже была игра приличная, но там тренер все ломал заменами. В РПЛ во многом результат зависит от настроя команды, даже больше чем от поставленной игры, Так почти у всех команд. Что касается ЦСКА - то поживем увидим. А пока с победой и достаточно приличной игрой!
blitz
blitz
вчера в 17:01
ЦСКА с победой
Облякова с дублем
Акинфеева с сухарем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:59
С победой армейцев!))
Главное, что второй гол забили, тогда уже стало спокойно и после этого уже как по накатанной пошло))
Хотя конечно же таких соперников должны обыгрывать без проблем.
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