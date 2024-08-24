Дубль Облякова помог ЦСКА разгромить «Акрон»

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вчера, 16:58

ЦСКА обыграл «Акрон» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 49-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 60-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество «армейцев». На 82-й минуте защитник Мойзес довёл счёт до разгромного, а на 87-й минуте Обляков реализовал пенальти, оформив дубль.