Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «Ипсвич»

«Манчестер Сити» переиграл «Ипсвич» во 2-м туре АПЛ (4:1).
Самуэль Шмодич вывел гостей вперед на 7-й минуте. Эрлинг Холанд на 12-й реализовал пенальти и сравнял счет. Кевин Де Брюйне на 14-й обеспечил хозяевам поля преимущество. После этого Холанд забил на 16-й и 88-й.
После этой игры «горожане» лидируют в таблице чемпионата Англии (6 очков), «трактористы» занимают 19-е место (0 баллов).
В другой встрече «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон».
Холланд с хет-риком.
Савиньо лучший игрок матча.
КДБ лучший всегда))) а Эдерсону надо исправляться.
Гюндо с возвращением!
Рико Льюис, надеюсь, так и продолжит развиваться.
Это какой по счету хет-рик Холланда. или жо рекорда Агуэро еще далеко?
п.с.
МанСити, всех с победой!
Холланд с хет-риком.
Савиньо лучший игрок матча.
КДБ лучший всегда))) а Эдерсону надо исправляться.
Гюндо с возвращением!
Рико Льюис, надеюсь, так и продолжит развиваться.
Это какой по счету хет-рик Холланда. или жо рекорда Агуэро еще далеко?
п.с.
МанСити, всех с победой!