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Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «Ипсвич»

вчера, 18:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвичМатч завершен

«Манчестер Сити» переиграл «Ипсвич» во 2-м туре АПЛ (4:1).

Самуэль Шмодич вывел гостей вперед на 7-й минуте. Эрлинг Холанд на 12-й реализовал пенальти и сравнял счет. Кевин Де Брюйне на 14-й обеспечил хозяевам поля преимущество. После этого Холанд забил на 16-й и 88-й.

После этой игры «горожане» лидируют в таблице чемпионата Англии (6 очков), «трактористы» занимают 19-е место (0 баллов).

В другой встрече «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон».

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:06
Еще и родился в семье глухих но избежал их участь,большая редкость.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:24
У Холлана теперь новая любимая команда был Лутон теперь Ипсвич
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:09
Судя по счёту у "Трактористов" первые 16 минут не заводился "трактор" , потом они его всё же завели , поставили и... пропустили только один гол...)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:46
Команды разного класса.
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:33
Причем Пантиллимон там прям вообще великан, а толку никакого)
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 19:33, ред.
Савиньо - топ-приобретение Пепа.. Крайки классные у МС.. Но защита иногда лагает..
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:25
7 хет-триков уже у Холланда, столько же у Руни
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:16
1 тпайм чисто разминка получилась, во 2 тайме Ипсвич просто стоял.
Холланд с хет-риком.
Савиньо лучший игрок матча.
КДБ лучший всегда))) а Эдерсону надо исправляться.
Гюндо с возвращением!
Рико Льюис, надеюсь, так и продолжит развиваться.
Это какой по счету хет-рик Холланда. или жо рекорда Агуэро еще далеко?
п.с.
МанСити, всех с победой!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:15
Холланду нужно создавать моменты и тогда его не удержать. Не стоит заставлять самого Эрлинга работать ассистентом.
allemz
allemz
вчера в 19:12, ред.
Наш воспитанничек, а ныне страж ворот Ипсвича, Мурич, под два метра, но голы сегодня пропускал как портовая куртизанка. В этом плане, он почти ничем не отличается от румына Пантилимона, если кто помнит его в Сити при Манчини
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:07
Бандюган хорошо обыгрывался с Холандом, опытный турок обязан помогать нашей дикой форели впереди! Красиво сегодня оба играли
allemz
allemz
вчера в 19:05
В прошлом сезоне, Холанд был гордым носителем титула грозы Лутонов и Брентфордов, но Лутон вылетел, а шмелям повезло. Однако свято место пусто не бывает, Ипсвич избран новой жертвой
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:03
Голы сегодня красивые влетали)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:01
За 15 минут все решили, а потом играли в свое удовольствие!))
МС с победой!!
Приятно было видеть как болельщики встретили Гюндогана))
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