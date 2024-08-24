Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «Ипсвич»

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вчера, 18:57

«Манчестер Сити» переиграл «Ипсвич» во 2-м туре АПЛ (4:1).

Самуэль Шмодич вывел гостей вперед на 7-й минуте. Эрлинг Холанд на 12-й реализовал пенальти и сравнял счет. Кевин Де Брюйне на 14-й обеспечил хозяевам поля преимущество. После этого Холанд забил на 16-й и 88-й.

После этой игры «горожане» лидируют в таблице чемпионата Англии (6 очков), «трактористы» занимают 19-е место (0 баллов).

В другой встрече «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон».