Личка: «Не обсуждали перед матчем с „Зенитом“, кто будет бить пенальти»

Главный тренер «Динамо» заявил, что не увидел у нападающего команды уверенности в себе во время матча с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ (0:1).

О том, было ли обсуждение, кто будет бить пенальти

Нет, мы это не обсуждали. Тот игрок, который лучше себя чувствует, забирает мяч и исполняет пенальти. Это может делать и Карраскаль, и Бителло с Тюкавиным, и Фомин. У нас есть еще пять‑шесть игроков, которые хорошо бьют пенальти. Существуют такие ситуации, к сожалению, не удалось забить. Если ты хочешь побеждать и быть успешным, то в таких больших играх нужно использовать свои моменты. Здесь у тебя не будет по 15 моментов для гола, а в лучшем случае два или три. У нас были неплохие моменты и в первом тайме, и во втором. Когда тебе дарят пенальти, его нужно забивать. У Нгамалё еще за несколько минут до пенальти был хороший момент, счёт уже мог быть 1:1. Когда мы так хорошо и дисциплинировано проводим матч и доставляем проблемы «Зениту», то я доволен игрой «Динамо». Но реализация должна быть в 100 раз лучше.

Про то, почему решил выпустить Карраскаля вместо Гладышева сразу после перерыва

Потому что я хочу, чтобы на поле были уверенные футболисты, которые играют в касание. В этом вся разница. К сожалению, я не увидел у Гладышева уверенности в себе, как это было в предыдущих играх. Возможно, он еще ментально не готов к таким большим играм, не может быть психологически сильным в такие моменты. Всегда будут ошибки, в этом нет проблемы, но нужно показывать смелость и больше оставаться на ногах. Ну и замену сделал в перерыве, чтобы не терять время на это во втором тайме, потому что есть всего три паузы на замены.

Мне не нужно было делать сегодня много замен. Та структура игры, которую мы показывали, и физическая готовность команды, этого было достаточно. Я сделал замены, потому что среагировал на уход Вендела и Глушенкова, выпустил Скопинцева, чтобы он играл против Артура. Ну и нужен был опыт и агрессивность Лаксальта в центре поля. Мне вообще не надо было менять сегодня футболистов, потому что все, кто вышел, они все были готовы. Только хотелось, чтобы Гладышев был мужчиной на поле. Он хороший и талантливый парень, еще молодой, но достаточно опытный. Хочу, чтобы он уже был одним из лидеров команды, как Тюкавин. Думаю, он еще покажет себя, но ему нужно поработать над ментальностью. Он будет очень успешным футболистом в будущем.

Думаю, что за год мы уже сделали большой шаг. В ментальном плане мы движемся вперед. Надеюсь, команда продолжит отлично работать.