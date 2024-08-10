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Личка: «Не обсуждали перед матчем с „Зенитом“, кто будет бить пенальти»

вчера, 22:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не увидел у нападающего команды Ярослава Гладышева уверенности в себе во время матча с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ (0:1).

О том, было ли обсуждение, кто будет бить пенальти

Нет, мы это не обсуждали. Тот игрок, который лучше себя чувствует, забирает мяч и исполняет пенальти. Это может делать и Карраскаль, и Бителло с Тюкавиным, и Фомин. У нас есть еще пять‑шесть игроков, которые хорошо бьют пенальти. Существуют такие ситуации, к сожалению, не удалось забить. Если ты хочешь побеждать и быть успешным, то в таких больших играх нужно использовать свои моменты. Здесь у тебя не будет по 15 моментов для гола, а в лучшем случае два или три. У нас были неплохие моменты и в первом тайме, и во втором. Когда тебе дарят пенальти, его нужно забивать. У Нгамалё еще за несколько минут до пенальти был хороший момент, счёт уже мог быть 1:1. Когда мы так хорошо и дисциплинировано проводим матч и доставляем проблемы «Зениту», то я доволен игрой «Динамо». Но реализация должна быть в 100 раз лучше.

Про то, почему решил выпустить Карраскаля вместо Гладышева сразу после перерыва

Потому что я хочу, чтобы на поле были уверенные футболисты, которые играют в касание. В этом вся разница. К сожалению, я не увидел у Гладышева уверенности в себе, как это было в предыдущих играх. Возможно, он еще ментально не готов к таким большим играм, не может быть психологически сильным в такие моменты. Всегда будут ошибки, в этом нет проблемы, но нужно показывать смелость и больше оставаться на ногах. Ну и замену сделал в перерыве, чтобы не терять время на это во втором тайме, потому что есть всего три паузы на замены.

Мне не нужно было делать сегодня много замен. Та структура игры, которую мы показывали, и физическая готовность команды, этого было достаточно. Я сделал замены, потому что среагировал на уход Вендела и Глушенкова, выпустил Скопинцева, чтобы он играл против Артура. Ну и нужен был опыт и агрессивность Лаксальта в центре поля. Мне вообще не надо было менять сегодня футболистов, потому что все, кто вышел, они все были готовы. Только хотелось, чтобы Гладышев был мужчиной на поле. Он хороший и талантливый парень, еще молодой, но достаточно опытный. Хочу, чтобы он уже был одним из лидеров команды, как Тюкавин. Думаю, он еще покажет себя, но ему нужно поработать над ментальностью. Он будет очень успешным футболистом в будущем.

Думаю, что за год мы уже сделали большой шаг. В ментальном плане мы движемся вперед. Надеюсь, команда продолжит отлично работать.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:24
"Нет, мы это не обсуждали." а надо было - при подготовке мелочей не бывает , а это далеко не мелочь...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:31
Маэстро, пожалейте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет, всё-таки, я поражаюсь Вашему ТАЛАНТУ- нахадить в нужный момент ГЕНИАЛЬНЫЕ заставки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну вот, заставить меня, сейчас, найти подходящий ролик- в жизни бы не нашел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дружище- Вы Лучший, я бы даже сказал- ПОЭТ, ХУДОЖНИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:28
Не обсуждали кто будет бить пенальти?
А вот это зря, потому и не готовы оказались.
Да ещё и Тюкавин понёс какую-то мутную пургу.
Maikl322
Maikl322
вчера в 23:27
Личка-как кликуха,но беспрнтовая как и команда...
баск
баск
вчера в 23:21
Нгамалё этот пенальти уроком пойдёт.
Скромнее надо быть, и построже, больше концентрироваться на игре и пореже отвлекаться на всякие пиаровские штучки, и идеале бы вообще их избегая.

А то вот недавно на ДинамоТВ Муми в весьма вальяжном сюжетике поучаствовал, с неким налётом саморекламы..

В деловом мире штатов есть поговорка, выглядит примерно так-
"Как только твоя физиономия засветилась на обложке Форбс- сливай воду,
это твой конец"..))
Futurista
Futurista
вчера в 23:17
Тюкавин о пенальти...

Хиромант
Хиромант ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:04
- Штатные "пенальтисты" должны быть в любой команде. Как говорится - "на всякий пожарный случай"...
Capral
Capral
вчера в 23:03
Даже не стал читать здоровенное интервью этой деревенщины. Помню, в советское время, в каждой команде были штатные пенальтисты: в Киеве Л.Буряк, в московском Динамо А.Максименков, в Черноморце В.Плоскина в Спартаке Ю.Гаврилов и тд. То-есть, у приличного тренера- всегда всё должно быть по графику и четко обозначено. Но у этого, с позваления сказать тренера- всё всегда не так, никто ничего не знает, никто ничем не ведает... После того, как стало ясно, что Фомин больше не способен бить пенальти, приличный тренер- сам назначает пенальтиста, и заставляет его тренировать пенальти- до седьмого пота!!! Но это у приличного тренера. А у этого- всё стихийно... Накупили ему сильных игроков- он и счастлив, что с него взять...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:00
Личка: «Не обсуждали перед матчем с „Зенитом“, кто будет бить пенальти.Нгамалё сказал он сам договорился...с Латышонком.»
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:58
А надо было назначить думаю
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:44
Динамо имело все шансы скатать вничью
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:44
Наверное они растерялись просто
59hurqjue23d
59hurqjue23d
вчера в 22:40
В команде должен быть штатный пенальтист
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:40
Не привычно в ворота зенита пенальти бить
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