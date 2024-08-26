Гондоу прошёл медосмотр в «Зените»

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вчера, 22:31

Нападающий переходит из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» за 12 миллионов евро.

Аргентинский футболист прошёл медосмотр в клубе из Санкт-Петербурга.

Игрока представят завтра.