Гондоу прошёл медосмотр в «Зените»

Нападающий Лусиано Гондоу переходит из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» за 12 миллионов евро.
Аргентинский футболист прошёл медосмотр в клубе из Санкт-Петербурга.
Игрока представят завтра.
Нападающий Лусиано Гондоу переходит из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» за 12 миллионов евро.
Аргентинский футболист прошёл медосмотр в клубе из Санкт-Петербурга.
Игрока представят завтра.
В нашей валюте получается больше миллиарда рублей.
На эти деньги в провинциальном областном городе можно было бы построить четыре или пять приличных детских садов. А можно использовать для развития детского футбола. Спортивных площадок вообще получается немерено.
В нашей валюте получается больше миллиарда рублей.
На эти деньги в провинциальном областном городе можно было бы построить четыре или пять приличных детских садов. А можно использовать для развития детского футбола. Спортивных площадок вообще получается немерено.