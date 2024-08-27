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«Челси» подписал вратаря «Генка»

вчера, 13:10

«Челси» подписал вратаря «Генка» и сборной Бельгии до 19 лет Майка Пендера. Контракт рассчитан до июня 2032 года. Игрок присоединится к «Челси» следующим летом, а текущий сезон доиграет в «Генке». Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

«Челси» подписал вратаря «Генка»

Пендер является воспитанником клуба из Генка. В прошедшем сезоне он сыграл 25 матчей за молодёжную команду «Генка», в которых пропустил 42 мяча и 3 игры провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего бельгийца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться вингерами.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 09:58
Уже нет слов...
Quake_Crimea
Quake_Crimea
вчера в 21:58
А воротчики зачем туда лезут?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:28
Вот он, 7-ой вратарь в Челси 😁 Будем играть по схеме 7-3-1
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:28
Челси, камон. Я тоже бывший вратарь, даже стажировка была в Англии, в Плимут Аргайл, возьмите меня 11 или 20 вратарем, я буду просто тренироваться, или просто числиться в системе Челси. Раз уж Челси решил приютить всех игроков))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:25
Вот умора))) Боэли - это кадр просто, больше нет слов))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:20
Это уже реально рофл какой-то. Десятый вратарь в составе??? И еще какие! Этот 42 мяча пропустил, еще один был худшим в ЛаЛиге, 3-5 вратарей не нужные своим клубам, а на основу претендуют 3 с кучей недостатками то в игре на ленточке, то по игре ногами...
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