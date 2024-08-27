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вчера, 13:10

«Челси» подписал вратаря «Генка» и сборной Бельгии до 19 лет . Контракт рассчитан до июня 2032 года. Игрок присоединится к «Челси» следующим летом, а текущий сезон доиграет в «Генке». Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Пендер является воспитанником клуба из Генка. В прошедшем сезоне он сыграл 25 матчей за молодёжную команду «Генка», в которых пропустил 42 мяча и 3 игры провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего бельгийца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться вингерами.