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«Порту» арендовал полузащитника «Арсенала»

вчера, 15:49

«Порту» арендовал до конца сезона полузащитника «Арсенала» Фабиу Виейру. Игрок будет выступать за «драконов» под номером десять.

«Порту» арендовал полузащитника «Арсенала»

Напомним, Виейра является воспитанником «Порту». В июле 2022 года он перебрался из португальского клуба в «Арсенал». В прошедшем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отметился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что вингер «Порту» продолжит карьеру в «Ювентусе».

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Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
Порту взял в аренду у Арсенала собственного воспитанника. Что-то у него пошло не так у канониров. Сейчас просто пройдёт дополнительную подготовку в родном клубе и назад в АПЛ. Заодно поможет Порту выиграть какой-нибудь трофей.
4cenfm9uhd5f
4cenfm9uhd5f
вчера в 16:02
Переход Фабиу Виейры в «Порту» на правах аренды до конца сезона — это интересный поворот событий для игрока и клуба. Виейра перешёл в «Арсенал» из «Порту» в 2022 году за 35 миллионов евро, но, похоже, его время в лондонском клубе подходит к концу. «Порту» возвращает своего воспитанника, и это может быть хорошим шансом для него проявить себя и вернуться на свой прежний уровень.
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