«Порту» арендовал полузащитника «Арсенала»

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вчера, 15:49

«Порту» арендовал до конца сезона полузащитника «Арсенала» . Игрок будет выступать за «драконов» под номером десять.

Напомним, Виейра является воспитанником «Порту». В июле 2022 года он перебрался из португальского клуба в «Арсенал». В прошедшем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отметился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что вингер «Порту» продолжит карьеру в «Ювентусе».