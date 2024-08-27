Золотой немецкий мальчик и будущий качок. Самые знаменитые продажи Анчелотти

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27 августа 2024, 16:30

А также обладатель «Золотого мяча».

Карло Анчелотти — великий тренер, который выжимает максимум из известных игроков. Но даже такие топовые специалисты зачастую расстаются с очень качественными футболистами. Мы выбрали десять самых известных продаж, когда-либо совершенных командами дона Карло.

Марио Гётце («Бавария»)

Гётце мог добиться большего в своей карьере, но судьба сложилась иначе. Марио забил победный гол в финале чемпионата мира, перебрался в «Баварию» и после этого начал деградировать, но, как позже оказалось, мужчина страдал миопатией – болезнь, когда мышцы не выдерживают серьезных нагрузок и часто повреждаются.

Гётце не узнал об этом, пока не вернулся в Дортмунд примерно за 18,5 млн фунтов стерлингов. Немец прошел лечение и в конечном итоге успешно провел время в ПСВ . Теперь он играет за франкфуртский «Айнтрахт».

Франческо Коко («Милан»)

Дело не в качествах Коко, который был хорошим футболистом, но не слишком знаменитым. В этой истории главное то, что в 2002 году Анчелотти обменял Коко на Кларенса Зеедорфа из «Интера». Многие источники говорят, что это был прямой обмен без доплат. Согласитесь, для «Милана» эта сделка оказалась крайне выгодной.

Мартин Эдегор («Реал»)

Полузащитнику «Арсенала» 25 лет, но он уже почти десять лет пользуется большой популярностью. Парень засветился во всех СМИ , когда в раннем возрасте перебрался в Мадрид. Но в итоге продал Мартина именно Анчелотти — примерно за 30 миллионов фунтов стерлингов в «Арсенал».

Гонсало Игуаин («Реал»)

Игуаин был довольно эффективен в «Реале» — 107 голов в Ла Лиге в 190 играх. Однако в команде не нашлось места для него, поскольку в роли центрального форварда был выбран Карим Бензема. Аргентинца продали в «Наполи» примерно за 34 миллиона фунтов стерлингов. 71 гол в 104 играх Серии А за неаполитанцев – это очень мощный результат, но и Бензема не подкачал в Мадриде.

Рафаэль Варан («Реал»)

Варан был игроком мирового уровня в Мадриде при Анчелотти. Но чутье никогда не подводит итальянского тренера. Француза продали в «Манчестер Юнайтед» примерно за 38 миллионов фунтов стерлингов в 2021 году. В течение двух сезонов Варан не смог попасть в основной состав «Юнайтед», теперь играет за «Комо».

В апреле 2024 года француз рассказал L'Equipe, что сотрясение мозга серьезно повлияло на его карьеру, Рафаэль активно выступает за то, чтобы в детском футболе запрещали удары головой по мячу.

Андрей Шевченко («Милан»)

Один из самых выдающихся нападающих последних 30 лет, украинец был звездой в «Милане», настоящей иконой. Часть великой команды Анчелотти, которая вошла навечно в историю футбола.

Но в 2006 году, после настойчивых просьб Романа Абрамовича и жены Андрея, Шевченко перебрался в «Челси» примерно за 30,8 млн фунтов стерлингов. В Лондоне у нападающего игра не пошла, к сожалению.

Месут Озил («Реал»)

Озил был на ведущих ролях в «Реале», когда Жозе Моуриньо находился у руля, при португальце Месут действительно показывал хорошую игру. Но уход немца пришелся на правление Анчелотти – хавбек перешел в «Арсенал» за примерно 40 миллионов фунтов стерлингов. Озил сейчас на пенсии и тратит свое время на то, чтобы накачаться.

Жоржиньо («Наполи»)

Бразильско-итальянский полузащитник был связующим звеном нападения и защиты для «Наполи» Маурицио Сарри. Он был фундаментом, на котором строилась вся команда.

Дон Карло заменил Сарри в «Наполи» летом 2018 года, в то время как Сарри отправился в «Челси». Бывший банкир и любитель сигарет хотел взять хавбека с собой в Лондон, что он и сделал.

Жоржиньо перешел в «Челси» примерно за 48 миллионов фунтов стерлингов, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а затем перешел в «Арсенал».

Каземиро («Реал»)

Еще один гениальный ход от Анчелотти. Бразилец считался одним из лучших в мире опорных полузащитников, когда он присоединился к «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году.

Болельщики думали, что он поможет вернуть «красных дьяволов» на прежние высоты, но игра у Каземиро пока не идет, а «Реал» справляется и без него.

Анхель Ди Мария («Реал»)