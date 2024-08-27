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Вингер «Порту» продолжит карьеру в «Ювентусе»

вчера, 12:27

«Ювентус» объявил об аренде на сезон нападающего «Порту» и сборной Португалии Франсишку Консейсау. За арендное соглашение «старая синьора» выплатит «драконам» 7 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Вингер «Порту» продолжит карьеру в «Ювентусе»

Напомним, Консейсау находился в системе «Порту» с июля 2018 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В прошедшем сезоне 21-летний правый вингер сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 14 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «Ливерпуль».

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 20:31
Не видел его игр,но говорят мощный вингер,посмотим.
t65hyk8qqyz2
t65hyk8qqyz2
вчера в 14:46
Юве нацелен на чемпионство
y9x4q5zefgny
y9x4q5zefgny ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 14:46
От всех Франсишек))
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:22
Решили избавиться от всех Консейсау.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:45
Непонятно почему его отдает Порту...или совсем с финансами туго...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:39
Порту, как любой клуб Португалии, делает деньги на продажах игроков. Фактически самая южная страна Европы является детским садом и школой молодых игроков. Многие звёзды начинали в Португалии.
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