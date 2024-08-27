Вингер «Порту» продолжит карьеру в «Ювентусе»

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вчера, 12:27

«Ювентус» объявил об аренде на сезон нападающего «Порту» и сборной Португалии . За арендное соглашение «старая синьора» выплатит «драконам» 7 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, Консейсау находился в системе «Порту» с июля 2018 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В прошедшем сезоне 21-летний правый вингер сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 14 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «Ливерпуль».