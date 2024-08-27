ЦСКА в гостях обыграл «Ахмат» в Кубке России

«Ахмат» проиграл ЦСКА (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.
Первый гол в игре на 87-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. В дополнительное ко второму тайму время окончательный счёт на табло установил Данил Круговой.
ЦСКА идёт на 2-м месте в группе С (3 очка), «Ахмат» занимает 3-е место (3 очка).
Игра у клуба есть, но не хватает результатов.
Правда Кубок России превратился во второсортный турнир.
Игра у клуба есть, но не хватает результатов.
Правда Кубок России превратился во второсортный турнир.
Не омрачили праздник, МОЛОДЦЫ !!!
Не омрачили праздник, МОЛОДЦЫ !!!
За прошедший век с небольшим красно-синие завоевали множество трофеев, добиваясь успеха как на отечественных полях, так и на международной арене. Армейцы 13 раз становились чемпионами страны, 13 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз — Суперкубок. В 2005 году ПФК ЦСКА первым среди российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
За прошедший век с небольшим красно-синие завоевали множество трофеев, добиваясь успеха как на отечественных полях, так и на международной арене. Армейцы 13 раз становились чемпионами страны, 13 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз — Суперкубок. В 2005 году ПФК ЦСКА первым среди российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
Хороший подарок на 113 лет ПФК ЦСКА!
👏👏👏👏
Хороший подарок на 113 лет ПФК ЦСКА!
👏👏👏👏