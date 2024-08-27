ЦСКА в гостях обыграл «Ахмат» в Кубке России

1724775233

вчера, 19:13

«Ахмат» проиграл ЦСКА (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 87-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. В дополнительное ко второму тайму время окончательный счёт на табло установил Данил Круговой.