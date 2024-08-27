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ЦСКА в гостях обыграл «Ахмат» в Кубке России

вчера, 19:13
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Ахмат» проиграл ЦСКА (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 87-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. В дополнительное ко второму тайму время окончательный счёт на табло установил Данил Круговой.

ЦСКА идёт на 2-м месте в группе С (3 очка), «Ахмат» занимает 3-е место (3 очка).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:56
с трудной победой !
blitz
blitz
вчера в 20:30, ред.
Особенно радостно за Даню Кругового, реальное усиление, очень сильный футболист, как сегодня убежал с пол поля и гол забил.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 20:19
Подарок болельщикам ЦСКА на день рождения клуба - победа 2:0 в Грозном.
Red blu
Red blu ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Так и есть. Николич в концовке выпустил сразу Облякова, Файзуллаева и Мусаева.Потом ещё и Кругового И сразу пошли опасные моменты. Что и вылилось в 2:0
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:41
С победой, Армейцы! Не смог посмотреть матч, но я так понял, что игроки основы перевернули игру в пользу гостей?
cska1948
cska1948
вчера в 19:36
С выходом на поле игроков основы характер матча изменился. Стали появляться острые моменты у ворот Ахмата и как следствие, красивый гол Мусаева. Всех красно-синих с победой и Днём рождения нашего любимого клуба!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:33
Не сумел Ахмат сыграть до финального свистка...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:31
Ахмат чуть-чуть не дотянул до серии пенальти...
Игра у клуба есть, но не хватает результатов.
Правда Кубок России превратился во второсортный турнир.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:25
Коняшек с Победой! Но справедливости ради Ахмат поражения не заслуживал! Но это футбол!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:21
С победой в праздник! Мусаев молодец, Кругового с почином.
Не омрачили праздник, МОЛОДЦЫ !!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:18
Сегодня наш клуб празднует 113-й день рождения. Именно в этот день в 1911 году свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС.


За прошедший век с небольшим красно-синие завоевали множество трофеев, добиваясь успеха как на отечественных полях, так и на международной арене. Армейцы 13 раз становились чемпионами страны, 13 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз — Суперкубок. В 2005 году ПФК ЦСКА первым среди российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
nju3ajj86y7g
nju3ajj86y7g
вчера в 19:17
Стоит поздравить цска с победой!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:16, ред.
С победой и днём рождения клуба!

Хороший подарок на 113 лет ПФК ЦСКА!
👏👏👏👏
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