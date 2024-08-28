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«Барселона» сделала официальное предложение по трансферу Джонатана Та

вчера, 20:06

«Барселона» пытается перехватить у «Баварии» защитника «Байера» Джонатана Та.

По данным источника, каталонский клуб направил «фармацевтам» официальное предложение по трансферу футболиста в размере 20 млн евро.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:20
Надеюсь Та не совершит ошибку и не перейдет в это болото.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:40
Ну и зачем?
Что..., разве раньше у каталонцев были по Та какие то намерения и вот прям сейчас, в конце ТО он вдруг резко так им понадобился ?! Типа Флик все лето спал, а тут вдруг проснулся и давай бить внабат: " Ребята, срочно нужен Та, - век воли не видать!" Так , чтоль?!

Да и со стороны , разве это не глупо выглядит ? Два клуба, имевшие ранее интерес по сделке с игроком (Байер и Бавария) пытаются цивильно разобраться и планово найти способы её осуществления..., как вдруг, непонятно с какого перепуга подлетает Барселона , и начинает бить веслом по водной глади...: "И я хочу..., и мне надо!!!" (facepalm).
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:40
у Хави Алонсо никто не спросит))
Байер просто не хочет чтоб защитник перешел в Баварию.
и если того стоит, запросто продадут каталонскому клубу Та.
реальные потери Байера начнутся когда уйдут Хави Алонсо, Вирц и Гримальдо.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:29
Жаль Байер...
Надеюсь, Хаби Алонсо знает, что делать.
Пусть у него всё сложится наилучшим образом!!!
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4
вчера в 20:15
я вообще в шоке как клуб который якобы весь в долгах стадионы обустраивает и пачки игроков покупает...еще зарплаты платит...мне кажется барселоне требуется очищение, через сегунду)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:07
Завтра купят, зарегистрируют к новому году)
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