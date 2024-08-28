«Барселона» сделала официальное предложение по трансферу Джонатана Та

«Барселона» пытается перехватить у «Баварии» защитника «Байера» Джонатана Та.
По данным источника, каталонский клуб направил «фармацевтам» официальное предложение по трансферу футболиста в размере 20 млн евро.
«Барселона» пытается перехватить у «Баварии» защитника «Байера» Джонатана Та.
По данным источника, каталонский клуб направил «фармацевтам» официальное предложение по трансферу футболиста в размере 20 млн евро.
Что..., разве раньше у каталонцев были по Та какие то намерения и вот прям сейчас, в конце ТО он вдруг резко так им понадобился ?! Типа Флик все лето спал, а тут вдруг проснулся и давай бить внабат: " Ребята, срочно нужен Та, - век воли не видать!" Так , чтоль?!
Да и со стороны , разве это не глупо выглядит ? Два клуба, имевшие ранее интерес по сделке с игроком (Байер и Бавария) пытаются цивильно разобраться и планово найти способы её осуществления..., как вдруг, непонятно с какого перепуга подлетает Барселона , и начинает бить веслом по водной глади...: "И я хочу..., и мне надо!!!" (facepalm).
Что..., разве раньше у каталонцев были по Та какие то намерения и вот прям сейчас, в конце ТО он вдруг резко так им понадобился ?! Типа Флик все лето спал, а тут вдруг проснулся и давай бить внабат: " Ребята, срочно нужен Та, - век воли не видать!" Так , чтоль?!
Да и со стороны , разве это не глупо выглядит ? Два клуба, имевшие ранее интерес по сделке с игроком (Байер и Бавария) пытаются цивильно разобраться и планово найти способы её осуществления..., как вдруг, непонятно с какого перепуга подлетает Барселона , и начинает бить веслом по водной глади...: "И я хочу..., и мне надо!!!" (facepalm).
Байер просто не хочет чтоб защитник перешел в Баварию.
и если того стоит, запросто продадут каталонскому клубу Та.
реальные потери Байера начнутся когда уйдут Хави Алонсо, Вирц и Гримальдо.
Байер просто не хочет чтоб защитник перешел в Баварию.
и если того стоит, запросто продадут каталонскому клубу Та.
реальные потери Байера начнутся когда уйдут Хави Алонсо, Вирц и Гримальдо.
Надеюсь, Хаби Алонсо знает, что делать.
Пусть у него всё сложится наилучшим образом!!!
Надеюсь, Хаби Алонсо знает, что делать.
Пусть у него всё сложится наилучшим образом!!!