Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено завтра»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил источнику, что о решении клуба по возможному переходу нападающего московского «Спартака» Александра Соболева станет известно в четверг, 29 августа.
Решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра. А каким оно будет — тоже узнаете завтра.
Но есть такой осадочек в этой ситуации, что будто одни и покупают его с неохотой, и сам он переходить не особо то желает.
Но есть такой осадочек в этой ситуации, что будто одни и покупают его с неохотой, и сам он переходить не особо то желает.