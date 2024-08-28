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Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено завтра»

вчера, 22:07

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил источнику, что о решении клуба по возможному переходу нападающего московского «Спартака» Александра Соболева станет известно в четверг, 29 августа.

Решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра. А каким оно будет — тоже узнаете завтра.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:31
как будто всё понятно
u2hvz55vmktq
u2hvz55vmktq
сегодня в 06:20
Не нужен Соболев Зениту, не приживется он в команде, человек гниль.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:18, ред.
Никакого самоуважения у этого руководства Спартака нет похоже. Никакого Соболева в Зенит, оставить до конца контракта бегать вокруг стадиона. Плевать на деньги, достоинство превыше всего. Иначе каждый Зиньковский поймёт что он может шантажировать это руководство и оно прогнётся. В Трабзон можно продать его, куда угодно, но только не в Зенит. До Зенита пускай сам добирается если так хочет.
ABir
ABir
вчера в 23:22
Ромашка какая-то
derrik2000
derrik2000 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Думаю, что не "покупают его с неохотой", а стараются по максимуму сбить цену. ))
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:16
От такой новости от Медведева - я прикупил валерьянки и боярышник на всякий случай..
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:15, ред.
На переход Соболева действительно без разницы, главное чтобы с пользой для сборной.

Но есть такой осадочек в этой ситуации, что будто одни и покупают его с неохотой, и сам он переходить не особо то желает.
QZmich
QZmich
вчера в 23:08
жаль дельфинария на крестовском больше нет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:59, ред.
Ну понятно. Всю ночь все заинтересованные лица: тренеры, массажисты, дворники, повара, - будут заседать в тёмной запертой комнате и решать животрепещущий для мирового футбола вопрос, будет ли футболист экстра-уровня, за которым охотятся ведущие клубы Европы, защищать цвета "Зенита". Затем прогремит туш и заиграют литавры.
Не сомневаюсь, вопрос уже решён, и Соболев будет принят в тесные сплочённые ряды команды. Иначе зачем Медведеву наводить тень на плетень.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:55
Ну, Маэстро, я недеюсь- до этого не дойдет...))))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Забавно)...
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:49
Кота в мешке только возьмём. Какого-нибудь африканца и т.п.
Capral
Capral
вчера в 22:42, ред.
Завтра можно не объявлять, сегодня уже всё ясно- Соболь в Ленинграде. Лично мне, очень любопытно, как он впишется в Зенит. Единственное, чего боюсь, чтобы талантливый форвард не растворился у генuального тренера.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:28
Надеюсь, что уйдёт.
Хоть куда.
Хоть в России трансферное окно закрывается только через неделю, если завтра ПОЛОЖИТЕНЛЬНО решат, то в период с 1 по 5 сентября можно кого-то достойного на позицию "столба" из-за бугра купить.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:25
Правду долями выдают)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:18
Да уж, весело будет в банде Семака
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:14
Думаю дело уже решенное, смысл резину тянуть?
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