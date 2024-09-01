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Сын Бекхэма отказался от контракта с «Брентфордом» и решил уйти в моду

вчера, 16:50

Полузащитник Ромео Бекхэм покинул вторую команду «Брентфорда».

По информации источника, в июне игроку предложили новый контракт, чтобы остаться в команде «B», но он решил закончить с футболом и сосредоточиться на сфере моды. Недавно он подписал контракт с ведущим модным агентом в Париже и нацелился на сотрудничество с некоторыми крупными брендами.

Ромео — сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:30
Самое время и Авейру туда податься.. 🤭😂
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:25
В принципе он уже может заниматься тем, что душе угодно)) в семье явно не бедствуют))
Лишь бы заднеприводным не стал!)
cska1948
cska1948
вчера в 17:16
Мамины гены взяли верх над папиными.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:09
Ну пусть жопой крутит перед мужиками
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:04
Главное фамилию как у лорда и морду посимпатичнее...мода ждет)....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:01
А чего мама модельер , папа тоже "моднявым" был - есть в кого...)
Futurista
Futurista
вчера в 16:58, ред.
У папы денег много зачем пыхтеть на футболе?)...папа с мамой модой заканчивали...сынок начинает)...
Вещий
Вещий
вчера в 16:56
Ну не всем идти по стопам отца.... пусть делает свою жизнь сам.
Гость
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