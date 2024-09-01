Сын Бекхэма отказался от контракта с «Брентфордом» и решил уйти в моду

Полузащитник Ромео Бекхэм покинул вторую команду «Брентфорда».
По информации источника, в июне игроку предложили новый контракт, чтобы остаться в команде «B», но он решил закончить с футболом и сосредоточиться на сфере моды. Недавно он подписал контракт с ведущим модным агентом в Париже и нацелился на сотрудничество с некоторыми крупными брендами.
Ромео — сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм.
Лишь бы заднеприводным не стал!)
Лишь бы заднеприводным не стал!)