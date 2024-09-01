Сын Бекхэма отказался от контракта с «Брентфордом» и решил уйти в моду

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вчера, 16:50

Полузащитник покинул вторую команду «Брентфорда».

По информации источника, в июне игроку предложили новый контракт, чтобы остаться в команде «B», но он решил закончить с футболом и сосредоточиться на сфере моды. Недавно он подписал контракт с ведущим модным агентом в Париже и нацелился на сотрудничество с некоторыми крупными брендами.

Ромео — сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм.