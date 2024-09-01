Хавбек «Арсенала» Райс извинился за удаление в матче с «Брайтоном»

Полузащитник «Арсенала» принёс извинения товарищам по команде и болельщикам после удаления в субботнем матче с «Брайтоном».

Игрок получил вторую жёлтую карточку во втором тайме за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру.

Я был шокирован, думаю, вы могли видеть по моему лицу, что я был шокирован. Я не рванул назад перед ним и не выбил мяч. Я коснулся мяча внешней стороной стопы. Но послушайте, таковы правила игры. Если вы коснётесь мяча, даже немного, очевидно, это красная карточка после моего предупреждения в первом тайме, что я полностью принимаю.

От себя лично скажу, что это моё первое удаление в карьере, поэтому я просто хотел извиниться перед товарищами по команде, что и сделал, и перед болельщиками. Когда тебя удаляют, это всегда неприятно, у тебя появляется чувство вины за себя, и мне повезло сегодня, что мои товарищи по команде действительно помогли мне, и мы не проиграли игру. Я извлеку из этого урок, действительно ценю поддержку болельщиков, как всегда — получать красные карточки не в моей природе, так что я извлеку из этого урок, посмотрю, где могу стать лучше, и обязательно вернусь. Уверен, что эта группа игроков, я и все остальные, мы будем стремиться только к одному — к успеху. Мы продолжим, я знаю, это тяжело, мне тоже тяжело, но мы вернёмся сильнее, и знаем, что нас ждёт сложный набор матчей, когда вернёмся с международных игр, будем готовы. Оставайтесь с нами, ваша невероятная поддержка — это то, что нам нужно.