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В «Реале» беспокоятся насчёт состояния Винисиуса

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:06, ред.
" Реал" - лучший клуб в мире, купается во всевозможных регалиях, титулах. И Винисиус вместе с ним роскошествует на пьедестале. То есть клуб дал ему всё, что захочет любой футболист. Доказывать, что он один из лучших в мире, не имеет смысла, и он об этом прекрасно осведомлён. Учитывая изложенное, его в команде ничего не держит, разве что юный для футбола возраст, который позволяет ещё пару лет быть в её составе. Но... поступит ли ему в будущем такое щедрое предложение, вот о чём необходимо задуматься. А вдруг нет, и будет тогда парень горевать и обливаться горькими слезами, почему в далёком 2024 году не принял приглашения из СА.
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 19:42
Да откуда вы знаете что там и о ком там кто беспокоится?
Маг_тм
Маг_тм ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:41
Думаю если бы лярд предлагали, ну или хотя бы сам Вини был бы согласен на переход, Перес вообще не секунды не раздумывая продал бы его. Потому-что на его позиции Мбапе, и это родная позиция Родриго, он когда Вини получает травму, шикарно играет там
Брулин
Брулин
вчера в 18:01
и клубу, и игроку, и арабам будет лучше, если винисиус туда уедет.
mmwcucd2f5z3
mmwcucd2f5z3
вчера в 16:29
Всё дело в Камерунском Эму,вас предупреждали!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 15:47
В сложившейся ситуации надо отпускать, ибо от этого выиграют все. Вини будет в золоте купаться, а Реал освободит позицию для Мбаппе. Иначе в Мадриде останутся без трофеев.
mtt97swu855n
mtt97swu855n
вчера в 14:50
Большие деньги кого-угодно с ума сведут.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:38
При первой же возможности надо продавать. А то вчера Мбаппе несколько заскучал на новой позиции и хотя старался и был на поле одним из лучших, было заметно, что он чувствует себя не в "своей тарелке". Кроме француза, ещё и левоногий Беллингем на подхвате. Вполне обойдутся без бразильца.
Incredulous
Incredulous ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:15, ред.
А как иначе? Я, в отличии от некоторых, не являюсь персофаном, а являюсь болельщиком команды, и считаю, что неприкасаемых в команде нет. И прошлые заслуги, какими бы они ни были, не могут являться оправданием нынешней расслабленности. А личные амбиции игрока не должны быть выше командных. Винисиус сейчас не играет на благо команды, а меряется "приборами" с Мбаппе, пытаясь всем показать, что он круче, и это напрямую вредит команде и результатам. Надеюсь у Анчелотти получиться достучаться до бразильца, и напрвить его на правильный путь, но если нет, то я считаю, что такой игрок будет приносить только вред команде, причём как на поле, так и в раздевалке, и от него лучше избавляться. Я не хочу, чтобы Реал превратился в Барселону позднего Месси, где потакая всем капризам одного игрока, загнали всю команду в полную...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:14
Ну, это реально огроменные деньги. Сможет обеспечить себя, родных, родственников и своих детей на несколько поколений, и возможно, уделит денег и на благие дела.
Его карьера, его жизнь, его выбор.
112910415
112910415
вчера в 13:55
большие деньги вполне способны менять людские судьбы
амурец
амурец
вчера в 13:50
Вини игрок превосходный просто его надо встряхнуть
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:46
Молодая психика не всегда может выдержать повышенное внимание. Тем более, что получено такое щедрое предложение из Саудовской Аравии. Мне кажется, его нужно продать арабам - пусть они нанимают психолога. Деньги клубу предложили огромные. На них можно купить десяток Винисиусов.
allemz
allemz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:38
Вы только так и можете, судя по всему. Сначала "Мбаппе не помешает", а постфактум вы уже указываете на дверь лучшему игроку команду, герою прошлого розыгрыша ЛЧ. Джуд тоже на выход, если с черепахой не сработается? Порывы англичанина можно легко погасить, а ведь начинал резво
allemz
allemz
вчера в 13:31
Всем было понятно, что бразилец, играя рядом с Мбаппе, будет нервничать. И не только он. В составе ещё один претендент на ЗМ играет. Переса пора бы на наличие деменции проверить, этот ваш "гениальный" президент пережил несколько унижений, чтобы подписать Мбаппе, помним те истории двухлетней давности, в итоге отвалил море бабла его семье и не подумал о команде. Аналитики работают в клубе? Анчелотти за или против был?
баск
баск
вчера в 13:19
Винни- игрочина классный, что и говорить.

Но каким бы он ни был, арабам ведь ещё трансферную стоимость за него платить, так как его контракт по времени отнюдь не исчерпан.
По слухам же, предлагаемая Реалу компенсация тоже где-то ярд..

Если это правда, то сливочным, на мой взгляд, не стоило бы "беспокоиться
о состоянии Винисиуса", а перекрестившись, побыстрее отпустить его по добру-по здорову).
Ярд долларей за игрока- бешеные деньги, даже если он самый-пресамый.

За такие бабки Реал мог бы прикупить как минимум парочку других таких же винисиусов (если это вообще нужно, в свете прихода черепашки).
И ещё много бы осталось.

Настолько много, что можно заткнуть любые бюджетные дыры, если они есть,
и обеспечить финансовое благополучие клуба на годы вперёд.
Вообще при этом не парясь финансовой темой..

Винни тоже будет приятно- несколько лет поиграет вполноги, и за это его сделают миллиардером. Поди плохо- войдёт в сотню богатейших людей Бразилии)
А с расизмом можно бороться где угодно, даже в Саудовской Аравии..))
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:59
Ну так поставить бразильца перед фактом, или играешь на уровне, или вперёд покорять Ближний Восток.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:54
Чудодейственная сила огромных денег! Многократно в Зените доказано
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:48
Могут соблазнить арабы - это точно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:48
Лишь бы расизма не было, остальное ерунда....
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