В «Реале» беспокоятся насчёт состояния Винисиуса

В «Реале» обеспокоены игрой и состоянием вингера Винисиуса Жуниора.
Клуб считает, что это может быть связано с предложением из Саудовской Аравии.
В «Реале» обеспокоены игрой и состоянием вингера Винисиуса Жуниора.
Клуб считает, что это может быть связано с предложением из Саудовской Аравии.
Но каким бы он ни был, арабам ведь ещё трансферную стоимость за него платить, так как его контракт по времени отнюдь не исчерпан.
По слухам же, предлагаемая Реалу компенсация тоже где-то ярд..
Если это правда, то сливочным, на мой взгляд, не стоило бы "беспокоиться
о состоянии Винисиуса", а перекрестившись, побыстрее отпустить его по добру-по здорову).
Ярд долларей за игрока- бешеные деньги, даже если он самый-пресамый.
За такие бабки Реал мог бы прикупить как минимум парочку других таких же винисиусов (если это вообще нужно, в свете прихода черепашки).
И ещё много бы осталось.
Настолько много, что можно заткнуть любые бюджетные дыры, если они есть,
и обеспечить финансовое благополучие клуба на годы вперёд.
Вообще при этом не парясь финансовой темой..
Винни тоже будет приятно- несколько лет поиграет вполноги, и за это его сделают миллиардером. Поди плохо- войдёт в сотню богатейших людей Бразилии)
А с расизмом можно бороться где угодно, даже в Саудовской Аравии..))
Но каким бы он ни был, арабам ведь ещё трансферную стоимость за него платить, так как его контракт по времени отнюдь не исчерпан.
По слухам же, предлагаемая Реалу компенсация тоже где-то ярд..
Если это правда, то сливочным, на мой взгляд, не стоило бы "беспокоиться
о состоянии Винисиуса", а перекрестившись, побыстрее отпустить его по добру-по здорову).
Ярд долларей за игрока- бешеные деньги, даже если он самый-пресамый.
За такие бабки Реал мог бы прикупить как минимум парочку других таких же винисиусов (если это вообще нужно, в свете прихода черепашки).
И ещё много бы осталось.
Настолько много, что можно заткнуть любые бюджетные дыры, если они есть,
и обеспечить финансовое благополучие клуба на годы вперёд.
Вообще при этом не парясь финансовой темой..
Винни тоже будет приятно- несколько лет поиграет вполноги, и за это его сделают миллиардером. Поди плохо- войдёт в сотню богатейших людей Бразилии)
А с расизмом можно бороться где угодно, даже в Саудовской Аравии..))