Игрок «Локомотива» Батраков побил достижение Чалова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым молодым игроком в истории РПЛ, сделавшим четыре и более результативных действий в одном матче. Батраков отметился голом и тремя голевыми передачами в игре 3-го тура против «Ахмата».
Ранее самым молодым игроком, сделавшим четыре и более результативных действий в одном матче РПЛ был новоиспечённый нападающий ПАОКа Фёдор Чалов. В сезоне 2017/2018 Чалов забил три мяча и отдал два ассиста в игре 29-го тура против «Арсенала» (6:0).
Напомним, Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл 4 игры, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
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А за что он их побил? Что они ему плохого сделали?
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А за что он их побил? Что они ему плохого сделали?