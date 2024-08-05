Игрок «Локомотива» Батраков побил достижение Чалова

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вчера, 10:58

Полузащитник «Локомотива» стал самым молодым игроком в истории РПЛ , сделавшим четыре и более результативных действий в одном матче. Батраков отметился голом и тремя голевыми передачами в игре 3-го тура против «Ахмата».

Ранее самым молодым игроком, сделавшим четыре и более результативных действий в одном матче РПЛ был новоиспечённый нападающий ПАОКа Фёдор Чалов. В сезоне 2017/2018 Чалов забил три мяча и отдал два ассиста в игре 29-го тура против «Арсенала» (6:0).

Напомним, Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл 4 игры, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.