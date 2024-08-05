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Игрок «Локомотива» Батраков побил достижение Чалова

вчера, 10:58
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым молодым игроком в истории РПЛ, сделавшим четыре и более результативных действий в одном матче. Батраков отметился голом и тремя голевыми передачами в игре 3-го тура против «Ахмата».

Ранее самым молодым игроком, сделавшим четыре и более результативных действий в одном матче РПЛ был новоиспечённый нападающий ПАОКа Фёдор Чалов. В сезоне 2017/2018 Чалов забил три мяча и отдал два ассиста в игре 29-го тура против «Арсенала» (6:0).

Напомним, Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл 4 игры, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:23
будем наблюдать
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19
Слышал сейчас молодых игроков публикуют в Книга рекордов Гиннесса, даже дипломы дают, не пора ли в РПЛ "замутить" , что то похожее...)))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:14
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Зениту надо бы присмотреться уже)
cska1948
cska1948
вчера в 11:04
Игрок «Локомотива» Батраков побил достижение Чалова
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А за что он их побил? Что они ему плохого сделали?
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