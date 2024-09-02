Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» возьмёт в аренду Севикяна

вчера, 13:54

«Локомотив» и «Ференцварош» согласовали переход в московскую команду полузащитника Эдгара Севикяна в рамках аренды.

Первую часть прошлого сезона игрок провел в «Пари НН» на правах аренды. Соглашение футболиста с «фроди» рассчитано до лета 2028 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Химки» объявили о переходе Луны
31 августа
Официально«Факел» арендовал нападающего «Урала»
29 августа
Сутормин мог перейти в «Ростов» ещё прошлой зимой
19 августа
Сутормин высказался о переходе в «Ростов»
16 августа
Официально«Ростов» объявил об аренде Сутормина у «Зенита»
15 августа Фото
Агент Дркушича подтвердил, что игрок перейдёт в «Црвену Звезду»
15 августа
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 15:36
Так я понять до сих пор не могу с чего он возомнил себя крутым? Играл в днищенском НН, это уровень середняка пердива.
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:27
А еще лучше заказать с десяток торговцам черным деревом!Так они на радостях с пальм насбивают и быстренько припрут!Выбирать только успевай! Селюк не даст соврать)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:03
Наигрался уже в Европе... талант уровня Пари НН...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:49
Зачем Локо игрок аренды.... непонятные телодвижения паровозиков.
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:13
В первой и второй лигах искать не интересно: командировоШные не в свободно конвертируемой валюте.
Да и вообще...
Чтобы ВЫИСКИВАТЬ талантов в низших российских лигах, нужны талант, знания и работоспособность.
Да и комфорт в командировках отсутствует. То ли дело ЗАГРАНИЦА! ))
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:01
Кто это и зачем он нужен?
Неужели в России нет игроков такого же уровня, как этот армянин? В российском футболе есть первая и вторая лига, там надо искать. Так делал Великий Лобановский.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 