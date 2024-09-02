«Локомотив» возьмёт в аренду Севикяна

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вчера, 13:54

«Локомотив» и «Ференцварош» согласовали переход в московскую команду полузащитника в рамках аренды.

Первую часть прошлого сезона игрок провел в «Пари НН» на правах аренды. Соглашение футболиста с «фроди» рассчитано до лета 2028 года.