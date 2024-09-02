«Локомотив» возьмёт в аренду Севикяна

«Локомотив» и «Ференцварош» согласовали переход в московскую команду полузащитника Эдгара Севикяна в рамках аренды.
Первую часть прошлого сезона игрок провел в «Пари НН» на правах аренды. Соглашение футболиста с «фроди» рассчитано до лета 2028 года.
Неужели в России нет игроков такого же уровня, как этот армянин? В российском футболе есть первая и вторая лига, там надо искать. Так делал Великий Лобановский.
Неужели в России нет игроков такого же уровня, как этот армянин? В российском футболе есть первая и вторая лига, там надо искать. Так делал Великий Лобановский.
Да и вообще...
Чтобы ВЫИСКИВАТЬ талантов в низших российских лигах, нужны талант, знания и работоспособность.
Да и комфорт в командировках отсутствует. То ли дело ЗАГРАНИЦА! ))
Да и вообще...
Чтобы ВЫИСКИВАТЬ талантов в низших российских лигах, нужны талант, знания и работоспособность.
Да и комфорт в командировках отсутствует. То ли дело ЗАГРАНИЦА! ))