«Факел» арендовал нападающего «Урала»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов перешёл на правах аренды в «Факел».
Соглашение рассчитано до конца сезона и подразумевает возможность последующего выкупа. В воронежском клубе игрок будет выступать под 9-м номером.
В составе команды из Екатеринбурга форвард провёл 80 матчей, забил 16 голов и отметился 14 результативными передачами.
- Алексею - влиться в коллектив, избежать травм, и показать, как надо попадать мячом в ворота. А то напы Факела совсем разучились забивать... Забыли, в чём их основная обязанность.
- Воронеж - УДАЧИ!
- Алексею - влиться в коллектив, избежать травм, и показать, как надо попадать мячом в ворота. А то напы Факела совсем разучились забивать... Забыли, в чём их основная обязанность.
- Воронеж - УДАЧИ!