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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Факел» арендовал нападающего «Урала»

вчера, 19:14

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов перешёл на правах аренды в «Факел».

Соглашение рассчитано до конца сезона и подразумевает возможность последующего выкупа. В воронежском клубе игрок будет выступать под 9-м номером.

В составе команды из Екатеринбурга форвард провёл 80 матчей, забил 16 голов и отметился 14 результативными передачами.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:45
- С миру по нитке - голому рубаха! Жаль, поздновато опомнились...
- Алексею - влиться в коллектив, избежать травм, и показать, как надо попадать мячом в ворота. А то напы Факела совсем разучились забивать... Забыли, в чём их основная обязанность.
- Воронеж - УДАЧИ!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:34
Успехов фк Факелу!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:29
Нападающими разбрасываются,лишним оказался.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:06
Урал видимо во 2 лигу собрался, опытных раздаёт, молодёжь собирает...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:39
Посмотрим как будет играть в новом клубе.
4nqwudz9drz8
4nqwudz9drz8
вчера в 19:21
Недолго он в РПЛ поиграет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:18
Статистика у Лёши не очень - может в Факеле "разгорится"...)
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