«Факел» арендовал нападающего «Урала»

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вчера, 19:14

Нападающий «Урала» перешёл на правах аренды в «Факел».

Соглашение рассчитано до конца сезона и подразумевает возможность последующего выкупа. В воронежском клубе игрок будет выступать под 9-м номером.

В составе команды из Екатеринбурга форвард провёл 80 матчей, забил 16 голов и отметился 14 результативными передачами.