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Полузащитник «Интера» Барелла перенёс операцию

вчера, 21:38

Пресс-служба «Интера» сообщает, что полузащитник Николо Барелла перенёс операцию.

Николо Барелла сегодня утром перенес эндоскопическую операцию на пазухах по поводу синусита в Клиническом институте в Роццано. Операция прошла успешно. Полузащитник «нерадзурри» отдохнет несколько дней, прежде чем возобновит тренировки с командой на следующей неделе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:34
это операция на носу.
ничего страшного. операция проводит чтобы дыхание было легкое и комфортное.
пару дней отдыха и можно тренировки в прежней режиме.
играть тоже можно.
один из лучших игроков Интера.
большой объем движении в атаке и умные открывания.
такой игрок пригодился бь в Ливерпуле.
или в Барселоне.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:09
Важный игрок для Интера! Здоровья!
nx2383527re2
nx2383527re2
вчера в 21:43
Здоровья Николо, ждём возвращения
Гость
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