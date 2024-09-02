Полузащитник «Интера» Барелла перенёс операцию

Пресс-служба «Интера» сообщает, что полузащитник Николо Барелла перенёс операцию.
Николо Барелла сегодня утром перенес эндоскопическую операцию на пазухах по поводу синусита в Клиническом институте в Роццано. Операция прошла успешно. Полузащитник «нерадзурри» отдохнет несколько дней, прежде чем возобновит тренировки с командой на следующей неделе.
ничего страшного. операция проводит чтобы дыхание было легкое и комфортное.
пару дней отдыха и можно тренировки в прежней режиме.
играть тоже можно.
один из лучших игроков Интера.
большой объем движении в атаке и умные открывания.
такой игрок пригодился бь в Ливерпуле.
или в Барселоне.
ничего страшного. операция проводит чтобы дыхание было легкое и комфортное.
пару дней отдыха и можно тренировки в прежней режиме.
играть тоже можно.
один из лучших игроков Интера.
большой объем движении в атаке и умные открывания.
такой игрок пригодился бь в Ливерпуле.
или в Барселоне.