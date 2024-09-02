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Новичок «Арсенала» Мерино пропустит 2 месяца

вчера, 19:35

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, перешедший в стан «канониров» под конец трансферного окна, пропустит 2 месяца.

Футболист травмировал плечо на тренировке.

В клубе ожидают, что он вернётся в середине октября.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:25
Вот такая 63....Магальяеша)))
Посмотрел историю травм Микеля, так вот за всю карьеру в ЛаЛиге он никогда не вылетал из-за травм на столь длительный срок, а на первой тренеровке в Арсенале сразу сломался на 2 месяца....печально конечно же, Артета очень рассчитывал на него, а теперь самый сложный отрезок сезона (матчи с Тоттенхэмом, Сити, Аталантой, ПСЖ, Ливерпулем и Интером) игрок пропустит....
shlomo
shlomo
вчера в 19:52
Что то я не совсем понял.... Микель Артета если не ошибаюсь тренер, а не новичок «Арсенала»......
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:39
Это не лалига в АПЛ можно и на тренировке получить травму
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
Вот не повезло так не повезло. Причём и игроку и команде...
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