Новичок «Арсенала» Мерино пропустит 2 месяца

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вчера, 19:35

Полузащитник «Арсенала» , перешедший в стан «канониров» под конец трансферного окна, пропустит 2 месяца.

Футболист травмировал плечо на тренировке.

В клубе ожидают, что он вернётся в середине октября.