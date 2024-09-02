Новичок «Арсенала» Мерино пропустит 2 месяца

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, перешедший в стан «канониров» под конец трансферного окна, пропустит 2 месяца.
Футболист травмировал плечо на тренировке.
В клубе ожидают, что он вернётся в середине октября.
Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, перешедший в стан «канониров» под конец трансферного окна, пропустит 2 месяца.
Футболист травмировал плечо на тренировке.
В клубе ожидают, что он вернётся в середине октября.
Посмотрел историю травм Микеля, так вот за всю карьеру в ЛаЛиге он никогда не вылетал из-за травм на столь длительный срок, а на первой тренеровке в Арсенале сразу сломался на 2 месяца....печально конечно же, Артета очень рассчитывал на него, а теперь самый сложный отрезок сезона (матчи с Тоттенхэмом, Сити, Аталантой, ПСЖ, Ливерпулем и Интером) игрок пропустит....
Посмотрел историю травм Микеля, так вот за всю карьеру в ЛаЛиге он никогда не вылетал из-за травм на столь длительный срок, а на первой тренеровке в Арсенале сразу сломался на 2 месяца....печально конечно же, Артета очень рассчитывал на него, а теперь самый сложный отрезок сезона (матчи с Тоттенхэмом, Сити, Аталантой, ПСЖ, Ливерпулем и Интером) игрок пропустит....