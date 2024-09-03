Эшуорт объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» решил продать Санчо

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт рассказал, почему клуб расстался с нападающим Джейдоном Санчо.
Мы поняли, что у нас достаточно исполнителей на эту позицию, на ней 4 качественных игрока, Джейдон оказался пятым. Это и заставило нас принять данное решение.
Просто Санчо не захотел сидеть на лавке, ведь это не Марсьял который играет с запаса и его все устраивает.
Тем более Санчо видит куда катится клуб при Тен Хаге. У Челси сильный состав в любой момент они могут побороться за трофеи, если не при Мареске, то при другом тренере.
Просто Санчо не захотел сидеть на лавке, ведь это не Марсьял который играет с запаса и его все устраивает.
Тем более Санчо видит куда катится клуб при Тен Хаге. У Челси сильный состав в любой момент они могут побороться за трофеи, если не при Мареске, то при другом тренере.
Глупость нельзя объяснить. Она, по сути, абсолютна и яственна. Её можно совершить и повторять из раза в раз, чем МЮ и занимается.
P.S. По ходу в АПЛ пришёл новый Боули (Рэдклифф). Жаль...
Глупость нельзя объяснить. Она, по сути, абсолютна и яственна. Её можно совершить и повторять из раза в раз, чем МЮ и занимается.
P.S. По ходу в АПЛ пришёл новый Боули (Рэдклифф). Жаль...
Просто, видимо, конфликт с лысым вот и всё
Просто, видимо, конфликт с лысым вот и всё