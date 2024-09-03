Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Эшуорт объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» решил продать Санчо

вчера, 08:58

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт рассказал, почему клуб расстался с нападающим Джейдоном Санчо.

Мы поняли, что у нас достаточно исполнителей на эту позицию, на ней 4 качественных игрока, Джейдон оказался пятым. Это и заставило нас принять данное решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСмоллинг перешёл в клуб «Аль-Фейха»
Вчера, 08:47
ОфициальноКерем Актюркоглу перешёл в «Бенфику»
Вчера, 08:16
Официально«Олимпиакос» объявил о переходе Виллиана
02 сентября Фото
Официально«Рома» объявила о переходе бывшего защитника «Атлетико» Эрмосо
02 сентября Фото
Официально«Аль-Наср» объявил о трансфере Симакана из «Лейпцига»
02 сентября Фото
Защитник «Байера» Та назвал утомительной ситуацию с переходом в «Баварию»
01 сентября
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
Очевидно что да.
Просто Санчо не захотел сидеть на лавке, ведь это не Марсьял который играет с запаса и его все устраивает.
Тем более Санчо видит куда катится клуб при Тен Хаге. У Челси сильный состав в любой момент они могут побороться за трофеи, если не при Мареске, то при другом тренере.
112910415
112910415
вчера в 11:57
если хочется соврать, зачем себя сдерживать ?! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:58, ред.
Объяснил ?
Глупость нельзя объяснить. Она, по сути, абсолютна и яственна. Её можно совершить и повторять из раза в раз, чем МЮ и занимается.

P.S. По ходу в АПЛ пришёл новый Боули (Рэдклифф). Жаль...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:56
Клуб показал что игроки всего лишь наемная рабочая сила..и если кто то нарушает дисциплины и корпоративную этику..с ним разбираются раз и навсегда. Так было с Роналду. Так и Санчо.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:25
Просто выбрали сторону тренера.
g7metzje64pa
g7metzje64pa
вчера в 09:51
Там еще игроков десть нужно распродать, сильно их много.
wzygt2c5cgz2
wzygt2c5cgz2
вчера в 09:25
Нашли самого слабого на позиции
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:25
Потому что "НеГарри_Поттер" так решил!)
ProKop92
ProKop92
вчера в 09:23
Детская отмазка. Санчо если в форме - топовый игрок. Один из лучших.
Просто, видимо, конфликт с лысым вот и всё
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 