Эшуорт объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» решил продать Санчо

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему клуб расстался с нападающим .

Мы поняли, что у нас достаточно исполнителей на эту позицию, на ней 4 качественных игрока, Джейдон оказался пятым. Это и заставило нас принять данное решение.