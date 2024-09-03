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Кержаков дал комментарий на тему своего ухода из «Кайрата»

вчера, 11:46

Александр Кержаков высказался о своём уходе с поста главного тренера «Кайрата».

Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьёзного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:52
Вполне вероятно, но всё-таки надо было стать чемпионом и тогда уйти в отставку.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:34
Правильно, что не стал выносить сор из избы. Кержаков поступил мудро.
Naherger
Naherger
вчера в 17:02
А где керж задерживался? Взрослый мужик,а ведёт себя как обиженка
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Хотелось бы конечно узнать почему так получилось.... но наверное все канет в небытие.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:39
Взял и кинул и игроков и помощников и болельщиков...
665rrqheqhk6
665rrqheqhk6
вчера в 13:36
Не дали Сани поработать в свою волю
adekvat
adekvat
вчера в 13:09
Пошел на принцып, думаю руководство свой нос пихало куда собака не пихала.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:57, ред.
Как и Адиев ни как и ни где себя не найдет...Но кто ищет тот и найдет...
Скорее всего на него было давление по тем или иным вопросам со стороны руководства клуба а может и не только клуба...
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 12:23
Нападающие Кайрата с его приходом начали убивать казахстанских воробьев
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:19
Причины увольнения он так и не назвал
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:12
Ну тут скорее всего руководство стало давать рекомендации по тем или иным тренерским делам - и Саша "взбрыкнул"...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:07
Видимо ему состав на матч писали и показали на место в турнирной таблице
h7krj87cbm9v
h7krj87cbm9v
вчера в 12:03
Послали подальше - он и пошел.
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