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Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата». Команда лидирует в лиге

вчера, 11:00

Александр Кержаков ушёл с поста главного тренера «Кайрата». В сообщении клуба сказано:

Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам.

Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!

Коллектив лидирует в чемпионате Казахстана.

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Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 20:10
Санëк о себе ещë даст возможность заговорить.
pomor45
pomor45
вчера в 20:04
Причины не называет, но предполагаю, что это самая болезненная для тренера - вмешательство в формирование состава на игру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:42
— Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы финишировать первым. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи.
Как сообщили нам источники, знакомые с ситуацией, в какой-то момент Кержаков потерял контакт с командой. Далеко не все футболисты поняли решение главного тренера расстаться с опытным защитником Виктором Васиным, который свой последний матч за «Кайрат» провел в июле. Вместо 35-летнего экс-армейца в центре обороны команды стал выходить 37-летний Мартынович.

— По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его «плавила». При нем в «Кайрате» действительно появились группировки. Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными, — рассказал «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

В последних двух турах «Кайрат» почему-то забуксовал. В матче с «Тоболом» бывшая команда Кержакова ушла от поражения уже в компенсированное время — 2:2.
Болезненным для болельщиков и руководства стал тот самый домашний проигрыш «Астане» (0:1), которая за два дня до этого матча провела тяжелейшую ответную встречу квалификации Лиги конференций с норвежским «Бранном» (3:0) — в первом матче казахстанцы уступили со счетом 0:2.

По нашим данным, после игры с «Астаной» Кержаков посчитал, что футболисты не выкладывалась на поле. После разговора в раздевалке российский специалист решил покинуть свой пост.

Исполняющим обязанности главного тренера «Кайрата» станет Рафаэль Уразбахтин.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:07, ред.
Уверен - конфликт интересов. Нашла коса на камень, и руководство попросило Александра на выход. Кому может понравиться строптивость подчинённого ? Правильно, никому. Учитывая лидерство команды в чемпионате, иной причины увольнения не вижу.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:31
Результаты Кержаков показал хорошие, видимо был конфликт с руководством.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:40
Он хоть где-нибудь полный сезон отработал?
эльхан 70
эльхан 70
вчера в 14:39
результат вроде не плохой..
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:28
Решение о расставании с Кержаковым могло быть вызвано необходимостью изменений в команде. Результаты были неплохими, но, возможно, клуб стремится к новым высотам и считает, что нужны другие подходы и идеи. Если честно это конечно странный момент для Кайрата - смена тренера после столь короткого времени. В любом случае будет любопытно увидеть, как клуб справится с этой ситуацией и кто станет новым главой команды.
lukarelli
lukarelli
вчера в 12:53
Казахи всех тренеров,кто идет на первом месте увольняют
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:38
Ну вот, Магомел Адиев освободился, вполне возможно, что представители Кайрата уже рассматривают его кандидатуру, тем более, что Магомед Мусаевич хорошо знаком с казахстанским футболом!
Ну а Кержаков возможно пойдет трудиться в Пари НН, набивать шишки работая в РПЛ
happy 50
happy 50
вчера в 11:31
Все его отставки не по спортивным причинам. Человек он бескомпромиссный,импульсивный и со сложным характером . Психанул на ровном месте . У него неплохо получалось . С такими психами толку не будет . Поэтому Семак в Зените так долго сидит . В бытность игроком был сдержанный ,спокойный,мыслящий . Умел со всеми поладить . Был лидером ЦСКА И Зенита . В торпедо -Зил и Рубине играл .
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:15
Ничуть не удивлен, одни понты...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:15, ред.
Может Зенит ему предложил контракт на должность персонального тренера Соболева?
Скорее всего, что-то с политическими взглядами не срослось
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:06
Сашок как истинный форвард сработал на опережение - руководство Кайрата в панике - будущие весьма туманно...)
112910415
112910415
вчера в 10:58
"Руководство клуба пытается принять решение касательно будущего"
Даже любопытно. Тоже уйдёт ?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:49
Фишка у него такая - на каждом месте работы оставаться непродолжительное время. Саня-турист. Просто любит покататься по разным странам.
Karlos Kasteneda
Karlos Kasteneda
вчера в 10:11
Сейчас НН возглавит
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:05
Наверно не срослось с руководством.
adekvat
adekvat
вчера в 09:53
Не климатит в Алматы, ждем в России.
lotsman
lotsman
вчера в 09:53
А прочему не объясняют причину?
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:46
Как-то тихо он ушёл, без скандала...
Правда причина его ухода совсем не известна. Скорее всего Кержаков пошёл по пути Юрана - при действующем контракте начал требовать повышения зарплаты.
66jf6y3f4gsd
66jf6y3f4gsd
вчера в 09:40, ред.
А ведь ничего не предвещало беды: Шурик бодро шёл утром на работу, но, как водится, чуть-чуть не попал, двинул мимо стадиона и исчез в бескрайних казахских степях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:36
Непонятно кто из них и чем недоволен?...
ProKop92
ProKop92 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:35
И бутерброд скержаковил мимо рта)
sv_1969
sv_1969 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 09:32
Ужас просто! Даже чай не пьётся)))
ProKop92
ProKop92
вчера в 09:10
Зашел с утра на сайт и тут такая новость!..
Как теперь пройдёт мой день, не знаю 😂😂😂
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:04
В чем причина? Кого поставят вместо него? Аршавина?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:01
Че случилось-то?
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