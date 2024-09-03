Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата». Команда лидирует в лиге

Александр Кержаков ушёл с поста главного тренера «Кайрата». В сообщении клуба сказано:
Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.
Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам.
Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!
Коллектив лидирует в чемпионате Казахстана.
Ну а Кержаков возможно пойдет трудиться в Пари НН, набивать шишки работая в РПЛ
Ну а Кержаков возможно пойдет трудиться в Пари НН, набивать шишки работая в РПЛ