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Глушенков и Соболев приступили к командным тренировкам в «Зените»

вчера, 18:40

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков приступил к тренировкам в общей группе после перелома кости руки.

Также занятия в команде из Санкт-Петербурга начал новичок Александр Соболев.

Следующий матч «Зенит» проведёт 14 сентября с ЦСКА в рамках 8-го тура РПЛ.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:53
Посмотрим как заиграет Соболев в Зените !
Futurista
Futurista
вчера в 20:43
Как бы питерские этим "новичком" не "отравились"...будем смотреть)...
Хиромант
Хиромант ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:56
- Очень смешно. Ха-ха-ха... ржунемагу... сёйчас уписаюсь... Петросян нервно курит за углом...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:56
Успехов фк ЗЕНИТ!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:48
А если еще и Касьера с Гондуа с ними сыграються , то это уже будет гремучая глушевендологондуакасьероСоболинная смесь...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:09
Это хорошая новость...
Думаю ВЭБ Арена будет забита как никогда....
Многие придут на самого Глушенкова посмотреть...и в сторону Соболева посвистеть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Конкуренция пойдёт на пользу, так думаю...
Хиромант
Хиромант ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:56
- Глушенков отлично сыгрался с Венделом. А если ещё и Соболев с ними сыграется (ну а вдруг?), тогда уже Кассьерра будет вынужден лавку полировать...
Вещий
Вещий
вчера в 18:42
Рад что Макс сумеет сыграть против ЦСКА...
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