Глушенков и Соболев приступили к командным тренировкам в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков приступил к тренировкам в общей группе после перелома кости руки.
Также занятия в команде из Санкт-Петербурга начал новичок Александр Соболев.
Следующий матч «Зенит» проведёт 14 сентября с ЦСКА в рамках 8-го тура РПЛ.
Думаю ВЭБ Арена будет забита как никогда....
Многие придут на самого Глушенкова посмотреть...и в сторону Соболева посвистеть...
Думаю ВЭБ Арена будет забита как никогда....
Многие придут на самого Глушенкова посмотреть...и в сторону Соболева посвистеть...