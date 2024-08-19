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Рыбчинский: «У Деограсии много упражнений, где надо постоянно думать»

вчера, 17:48

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Давида Деограсии.

Какой он тренер? Довольно интересный, со своим видением футбола. Радует, что практически все тренировки у него проходят через мяч. Много упражнений, где надо постоянно думать, что и как делать. Очень интересно.

Чувствуется ли испанская школа? У каждого тренера своё видение футбола. У иностранцев больше тренировки проходят через мяч, меньше беговой работы, а если она и есть, то всё с мячом.

Физики на сборах было меньше, чем обычно? Не сказал бы, что сборы были лёгкими. Через мяч работали, но беговой работы было много.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 17:57
Стандартная оценка игроком действующего тренера. По другому мог поступить только недалёкий человек, типа Дзюбы. Артём назвал тренеришкой тренера мирового уровня.
Гость
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