Кьезу отстранили от тренировок с основой «Ювентуса»

Вингера Федерико Кьезу отстранили от тренировок с основной обоймой «Ювентуса».
Туринский клуб намерен попрощаться с футболистом.
«Зебры» готовы расстаться с игроком за 15 миллионов евро.
Вингера Федерико Кьезу отстранили от тренировок с основной обоймой «Ювентуса».
Туринский клуб намерен попрощаться с футболистом.
«Зебры» готовы расстаться с игроком за 15 миллионов евро.
великий клуб три года без трофеев!
и это несмотря на огромные инвестиции в состав
(Бремер 60, Влахович 70, Кьеза 50, Локателли 40, еще были Погба, ДиМария, Паредес на огромные зарплаты).
отдельное "спасибо" Аллегри за нулевую отдачу в виде призовых за трофеи. теперь клуб вынужден расхлебывать, экономя и распродавая свои активы
в не созревшем состоянии....
15 млн за Кьезо это просто смешно)))
интересно, а Мотта с Джунтоли сами то догоняют, в какой клуб пришли?
Ювентус требует результат сразу и сейчас...
а они продают практически полный прошлогодний основной состав.
и за копейки.
великий клуб три года без трофеев!
и это несмотря на огромные инвестиции в состав
(Бремер 60, Влахович 70, Кьеза 50, Локателли 40, еще были Погба, ДиМария, Паредес на огромные зарплаты).
отдельное "спасибо" Аллегри за нулевую отдачу в виде призовых за трофеи. теперь клуб вынужден расхлебывать, экономя и распродавая свои активы
в не созревшем состоянии....
15 млн за Кьезо это просто смешно)))
интересно, а Мотта с Джунтоли сами то догоняют, в какой клуб пришли?
Ювентус требует результат сразу и сейчас...
а они продают практически полный прошлогодний основной состав.
и за копейки.