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Кьезу отстранили от тренировок с основой «Ювентуса»

вчера, 22:00

Вингера Федерико Кьезу отстранили от тренировок с основной обоймой «Ювентуса».

Туринский клуб намерен попрощаться с футболистом.

«Зебры» готовы расстаться с игроком за 15 миллионов евро.

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Все комментарии
3cu8qcana6c7
3cu8qcana6c7
сегодня в 05:42
Сказали: иди и ищи сам себе команду за 15 млн.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 02:58
Мотту в Кьезе может не устраивать только одно - психология. По уровню игры он более чем вписывается в состав Ювентуса, а вот желание играть "сам по себе как я хочу" скорее всего не нравится Мотте.
42y5758jztpk
42y5758jztpk
сегодня в 01:33
При цене в 35, явно сливают, а значит не просто так...
zhn6et923d45
zhn6et923d45
сегодня в 01:31
Так а за что отстранили то?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:30
распродажа своих молодых игроков следствие работы бывших боссов Юве.
великий клуб три года без трофеев!
и это несмотря на огромные инвестиции в состав
(Бремер 60, Влахович 70, Кьеза 50, Локателли 40, еще были Погба, ДиМария, Паредес на огромные зарплаты).
отдельное "спасибо" Аллегри за нулевую отдачу в виде призовых за трофеи. теперь клуб вынужден расхлебывать, экономя и распродавая свои активы
в не созревшем состоянии....
15 млн за Кьезо это просто смешно)))
интересно, а Мотта с Джунтоли сами то догоняют, в какой клуб пришли?
Ювентус требует результат сразу и сейчас...
а они продают практически полный прошлогодний основной состав.
и за копейки.
Regista_321
Regista_321
вчера в 22:10
Слишком переоценённый игрок. Много ждали в клубе и сборной, но так ничего в Италии и не дождались.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
надеюсь, Кьезо уйдет...но бесплатно в другой клуб.))
не сейчас, так потом
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