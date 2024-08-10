Тен Хаг рассказал об отношении Рэшфорда к работе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о настрое нападающего Маркуса Рэшфорда.
Вокруг «Ман Юнайтед» так много слухов... Мы знаем, каково истинное положение дел. Маркус усердно трудится, он очень мотивирован перед новым сезоном.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о настрое нападающего Маркуса Рэшфорда.
Вокруг «Ман Юнайтед» так много слухов... Мы знаем, каково истинное положение дел. Маркус усердно трудится, он очень мотивирован перед новым сезоном.
Теперь он перед ним просто заигрывает.
Тренер чувствует, что его время заканчивается.
И хочет уходя выглядеть лучше, чем есть.
Теперь он перед ним просто заигрывает.
Тренер чувствует, что его время заканчивается.
И хочет уходя выглядеть лучше, чем есть.