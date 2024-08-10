Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тен Хаг рассказал об отношении Рэшфорда к работе

вчера, 10:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о настрое нападающего Маркуса Рэшфорда.

Вокруг «Ман Юнайтед» так много слухов... Мы знаем, каково истинное положение дел. Маркус усердно трудится, он очень мотивирован перед новым сезоном.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ибрагимович на бейсболе, Фоден — на рыбалке. Как футболисты провели эту неделю
09 августаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
В Англии обсуждают «самое неловкое представление новичка команды»
09 августа Фото
Бывший игрок «Ювентуса» тренируется с клубом португальской Сегунды
09 августа
Официально«Бордо» обжаловал решение о понижении в 4-й дивизион
09 августа
Игрок «Эвертона» показал, как он поскользнулся в лифте
08 августа Фото
Жена Соболева не оставила без внимания новое видео Кокорина
08 августа Фото
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:17
Тен Хаг гнобил Маркуса Рэшфорда.
Теперь он перед ним просто заигрывает.
Тренер чувствует, что его время заканчивается.
И хочет уходя выглядеть лучше, чем есть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:07
Непонятное интервью... вроде что то сказал, а зачем непонятно...
vyuy48u9hgvt
vyuy48u9hgvt
вчера в 10:32
Физрук лучше бы рассказал, когда свалит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:32
Зачем-то игрока приплёл к слухам. Или поговаривали что он ленится?...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 