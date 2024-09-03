Трансферная цель ПСЖ и «Челси» досталась «Галатасараю». «Наполи» рассорился со своей главной звездой

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03 сентября 2024, 13:34

Нужно быть более гибкими.

Спад личный и командный

Неаполитанцы предыдущий сезон хотят забыть как можно скорее. После долгожданного чемпионства наступила пора поисков – причём как для команды в целом, так и для каждого игрока в частности. Виктор Осимхен, например, уступил звание лучшего бомбардира Лаутаро Мартинесу (да и весь «Интер» был на голову сильнее конкурентов).

Казалось бы, при Руди Гарсии влияние нигерийца на игру «Наполи» станет только сильнее – менеджер полагался на его физические данные. На деле забивать Виктор стал реже – если за год до этого он положил 26 голов, то в прошлом сезоне отметился лишь 15 мячами. На нынешний же чемпионат пришлась чехарда на тренерском мостике – Гарсию сменил ветеран цеха Вальтер Маццарри, но из попыток вернуть прошлое ничего не вышло. Затем Де Лаурентис понадеялся найти наследие Спаллетти во Франческо Кальцоне. В итоге неаполитанцы оказались на далёком 10-м месте без шанса зацепиться хотя бы за Лигу конференций.

Конте предпочитает Лукаку

Теперь во главе снова встал новый тренер – правда, на этот раз назначение абсолютно осмысленное. Аурелио Де Лаурентис давно хотел назначить Антонио Конте – ему импонировал стиль и имидж тренера. Но всё время что-то мешало договориться. Летом же желание «Наполи» найти нового тренера совпало с тем, что у знаменитого итальянца не было работы. И они воссоединились.

Помимо желания президента «Наполи» в назначении есть ещё и логика. Конте почти во всех командах даёт быстрый результат – это постоянно мотивированный специалист, и его настрой переносится на команду. При этом подход Антонио вынуждает руководство идти на уступки – тренер очень требовательный и постоянно говорит о необходимости трансферов (в связке с конфликтным президентом клуба будет жарко).

И одно из таких требований Конте по пришествии в клуб – Ромелу Лукаку. У бельгийца не пошло в «Челси», но под руководством Конте это был топ-форвард, лучший бомбардир Серии А и лидер чемпионского «Интера». Переговоры длились долго, «аристократы» не хотели уступать в цене – да и на горизонте появилась «Астон Вилла», которая потенциально могла удовлетворить запросы «синих». Уже на финише трансферного окна лондонцы и неаполитанцы договорились. Ромелу обошёлся «Наполи» в 30 млн евро плюс 15 млн бонусами.

Союз – уже не прочный

Пропасть между Осимхеном и «Наполи» только увеличивается. Учитывая предысторию, было ясно, что Конте предпочитает Лукаку. Теперь бельгиец ещё и забил «Парме» на второй добавленной минуте при 0:1 (начал камбэк – в итоге «Наполи» победил 2:1). Нигериец тем временем даже не попадал в заявку на первые матчи.

На то были тревожные звоночки – ещё прошлой осенью Осимхена оскорбило видео медиа-службы клуба, посвящённое нереализованному пенальти в игре с «Болоньей». Агент футболиста в ответ заявил, что сторона игрока готова судиться, поскольку видео наносит урон его имиджу.

Летом, когда началась история с Лукаку, предполагалось, что Осимхен может стать частью сделки. Тогда лондонцы ещё упирались и не соглашались на предлагаемыми неаполитанцами условия – а за счёт Виктора ход переговоров можно было упростить. Агент нигерийца был не в восторге:

Я читал выдумки про обмен с участием Виктора, которые все распространяют – будто он посылка, готовая к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи». Проявите уважение, хватит фэйковых новостей!

Футболист всё сильнее разочаровывался в клубе.

Претендовали ПСЖ и «Челси»

В начале лета именно парижане считались фаворитами – они только-только отпустили Килиана Мбаппе в «Реал» и теперь искали новое лицо проекта. Ради футболиста ПСЖ были готовы расстаться с кем-то из уже имеющихся форвардов – но смущал ценник в 120-130 миллионов евро. Из-за таких запросов неаполитанцев парижане и взяли паузу – в это же время в гонку включились «Челси», «Арсенал», «Аль-Ахли». Когда французы вновь вышли на «Наполи» с предложением в 50-60 млн евро, аравийцы уже предлагали 70.

«Челси» же искал топ-футболиста, который закроет потребность в форварде – Джексон для этого явно не тянет. Одним из претендентов стал Осимхен – тем более параллельно развивались переговоры по Лукаку. Но и тут помешали запросы итальянского клуба – они хотели получить за Виктора Лукаку и 70 млн евро. Сам футболист к «синим» не хотел.

К переговорам вернулись в последние дни трансферного окна – но лондонцы по-прежнему пытались выбить аренду. «Наполи» интересовал полноценный трансфер – а в то же время за игроком охотился «Аль-Ахли». Шейхи в итоге отказались от подписания, а Виктор последний запрос «Челси» просто оставил без ответа. Так он и оказался на лавке.

Предпочёл уйти хоть куда-то

Вовремя появился на горизонте «Галатасарай». Турки могли предложить максимум аренду. Стороны договорились по условиям – клуб выплатит Осимхену 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона, в соглашении не предусмотрена опция выкупа – зато есть возможность расторжения в январе. Это на случай, если за нигерийцем придут топ-клубы.

Для «Наполи» это всё же лучше, чем мариновать игрока на лавке и платить ему зарплату. С другой стороны, назревает необходимость снизить запросы. Никто не готов платить столько, сколько нужно неаполитанцам. Сам футболист просить снизить сумму отступных со 130 до 75 миллионов евро.