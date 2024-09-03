Трансферная цель ПСЖ и «Челси» досталась «Галатасараю». «Наполи» рассорился со своей главной звездой

Нужно быть более гибкими.
Спад личный и командный
Неаполитанцы предыдущий сезон хотят забыть как можно скорее. После долгожданного чемпионства наступила пора поисков – причём как для команды в целом, так и для каждого игрока в частности. Виктор Осимхен, например, уступил звание лучшего бомбардира Лаутаро Мартинесу (да и весь «Интер» был на голову сильнее конкурентов).
Казалось бы, при Руди Гарсии влияние нигерийца на игру «Наполи» станет только сильнее – менеджер полагался на его физические данные. На деле забивать Виктор стал реже – если за год до этого он положил 26 голов, то в прошлом сезоне отметился лишь 15 мячами. На нынешний же чемпионат пришлась чехарда на тренерском мостике – Гарсию сменил ветеран цеха Вальтер Маццарри, но из попыток вернуть прошлое ничего не вышло. Затем Де Лаурентис понадеялся найти наследие Спаллетти во Франческо Кальцоне. В итоге неаполитанцы оказались на далёком 10-м месте без шанса зацепиться хотя бы за Лигу конференций.
Конте предпочитает Лукаку
Теперь во главе снова встал новый тренер – правда, на этот раз назначение абсолютно осмысленное. Аурелио Де Лаурентис давно хотел назначить Антонио Конте – ему импонировал стиль и имидж тренера. Но всё время что-то мешало договориться. Летом же желание «Наполи» найти нового тренера совпало с тем, что у знаменитого итальянца не было работы. И они воссоединились.
Помимо желания президента «Наполи» в назначении есть ещё и логика. Конте почти во всех командах даёт быстрый результат – это постоянно мотивированный специалист, и его настрой переносится на команду. При этом подход Антонио вынуждает руководство идти на уступки – тренер очень требовательный и постоянно говорит о необходимости трансферов (в связке с конфликтным президентом клуба будет жарко).
И одно из таких требований Конте по пришествии в клуб – Ромелу Лукаку. У бельгийца не пошло в «Челси», но под руководством Конте это был топ-форвард, лучший бомбардир Серии А и лидер чемпионского «Интера». Переговоры длились долго, «аристократы» не хотели уступать в цене – да и на горизонте появилась «Астон Вилла», которая потенциально могла удовлетворить запросы «синих». Уже на финише трансферного окна лондонцы и неаполитанцы договорились. Ромелу обошёлся «Наполи» в 30 млн евро плюс 15 млн бонусами.
Союз – уже не прочный
Пропасть между Осимхеном и «Наполи» только увеличивается. Учитывая предысторию, было ясно, что Конте предпочитает Лукаку. Теперь бельгиец ещё и забил «Парме» на второй добавленной минуте при 0:1 (начал камбэк – в итоге «Наполи» победил 2:1). Нигериец тем временем даже не попадал в заявку на первые матчи.
На то были тревожные звоночки – ещё прошлой осенью Осимхена оскорбило видео медиа-службы клуба, посвящённое нереализованному пенальти в игре с «Болоньей». Агент футболиста в ответ заявил, что сторона игрока готова судиться, поскольку видео наносит урон его имиджу.
Летом, когда началась история с Лукаку, предполагалось, что Осимхен может стать частью сделки. Тогда лондонцы ещё упирались и не соглашались на предлагаемыми неаполитанцами условия – а за счёт Виктора ход переговоров можно было упростить. Агент нигерийца был не в восторге:
Я читал выдумки про обмен с участием Виктора, которые все распространяют – будто он посылка, готовая к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи». Проявите уважение, хватит фэйковых новостей!
Футболист всё сильнее разочаровывался в клубе.
Претендовали ПСЖ и «Челси»
В начале лета именно парижане считались фаворитами – они только-только отпустили Килиана Мбаппе в «Реал» и теперь искали новое лицо проекта. Ради футболиста ПСЖ были готовы расстаться с кем-то из уже имеющихся форвардов – но смущал ценник в 120-130 миллионов евро. Из-за таких запросов неаполитанцев парижане и взяли паузу – в это же время в гонку включились «Челси», «Арсенал», «Аль-Ахли». Когда французы вновь вышли на «Наполи» с предложением в 50-60 млн евро, аравийцы уже предлагали 70.
«Челси» же искал топ-футболиста, который закроет потребность в форварде – Джексон для этого явно не тянет. Одним из претендентов стал Осимхен – тем более параллельно развивались переговоры по Лукаку. Но и тут помешали запросы итальянского клуба – они хотели получить за Виктора Лукаку и 70 млн евро. Сам футболист к «синим» не хотел.
К переговорам вернулись в последние дни трансферного окна – но лондонцы по-прежнему пытались выбить аренду. «Наполи» интересовал полноценный трансфер – а в то же время за игроком охотился «Аль-Ахли». Шейхи в итоге отказались от подписания, а Виктор последний запрос «Челси» просто оставил без ответа. Так он и оказался на лавке.
Предпочёл уйти хоть куда-то
Вовремя появился на горизонте «Галатасарай». Турки могли предложить максимум аренду. Стороны договорились по условиям – клуб выплатит Осимхену 9-10 миллионов евро в качестве зарплаты до конца сезона, в соглашении не предусмотрена опция выкупа – зато есть возможность расторжения в январе. Это на случай, если за нигерийцем придут топ-клубы.
Для «Наполи» это всё же лучше, чем мариновать игрока на лавке и платить ему зарплату. С другой стороны, назревает необходимость снизить запросы. Никто не готов платить столько, сколько нужно неаполитанцам. Сам футболист просить снизить сумму отступных со 130 до 75 миллионов евро.
Сейчас, когда ФК являются просто коммерческими структурами отмывания бабла, каждый футболист должен отработать свой трансфер победами и прибылью.
Но даже чемпионство Наполи уже забыто, хотя вклад в него Витька тоже нехилый.
Сейчас, когда ФК являются просто коммерческими структурами отмывания бабла, каждый футболист должен отработать свой трансфер победами и прибылью.
Но даже чемпионство Наполи уже забыто, хотя вклад в него Витька тоже нехилый.