Черчесов — о способе остановить Холанда: «Попробуем автомат Калашникова»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Норвегией пошутил, что его команда постарается остановить нападающего Эрлинга Холанда с помощью автомата Калашникова.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сказал, что форварда на поле «невозможно остановить даже с пистолетом».
Хорошо, что он подсказал нам, что этот вид оружия не работает. Попробуем более надёжный — АКМ. То, что он хороший игрок, очевидно. Тренер знает, о чём говорит. Кстати, я его видел ещё давно, когда он в Австрии играл. Мы знаем его способности, вид оружия против него мы найдём в лице наших игроков.
Речь идет о том, как остановить Холланда. Мне кажется нужно просто лишить его свободы - применить персональную опеку. Кстати, Эрлингу редко удавалось хорошо отыграть за сборную Норвегии.
Речь идет о том, как остановить Холланда. Мне кажется нужно просто лишить его свободы - применить персональную опеку. Кстати, Эрлингу редко удавалось хорошо отыграть за сборную Норвегии.
казахам нужно просто сидеть глубоко перед воротами.
а если один защитник с ним плотнее работает, то Холанд почти выключается из игры...ему не хватает непредсказуемости.
морковь закончился.
мой прогноз, или ничья 0-0, или победа казахской команды.
казахам нужно просто сидеть глубоко перед воротами.
а если один защитник с ним плотнее работает, то Холанд почти выключается из игры...ему не хватает непредсказуемости.
морковь закончился.
мой прогноз, или ничья 0-0, или победа казахской команды.