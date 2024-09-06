Черчесов — о способе остановить Холанда: «Попробуем автомат Калашникова»

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вчера, 10:49

Главный тренер сборной Казахстана на пресс-конференции перед матчем с Норвегией пошутил, что его команда постарается остановить нападающего с помощью автомата Калашникова.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сказал, что форварда на поле «невозможно остановить даже с пистолетом».