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Черчесов — о способе остановить Холанда: «Попробуем автомат Калашникова»

вчера, 10:49
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 0Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Норвегией пошутил, что его команда постарается остановить нападающего Эрлинга Холанда с помощью автомата Калашникова.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сказал, что форварда на поле «невозможно остановить даже с пистолетом».

Хорошо, что он подсказал нам, что этот вид оружия не работает. Попробуем более надёжный — АКМ. То, что он хороший игрок, очевидно. Тренер знает, о чём говорит. Кстати, я его видел ещё давно, когда он в Австрии играл. Мы знаем его способности, вид оружия против него мы найдём в лице наших игроков.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:55
Это был не калашников автомат. Это был тролейбус. Против других сборных по сильнее, наверное трамвай с рельсами поставит....
Брулин
Брулин
вчера в 13:06
Не хватает заголовка "Усатый полевой командир угрожает Холанду автоматом"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:11
благо у норвежцев нет Кевина Де Брюйне, один из тех, кто тянет матч на неординарности. а у Эдегора другое мышление.
казахам нужно просто сидеть глубоко перед воротами.
а если один защитник с ним плотнее работает, то Холанд почти выключается из игры...ему не хватает непредсказуемости.
морковь закончился.
мой прогноз, или ничья 0-0, или победа казахской команды.
h3cz75gpjyh3
h3cz75gpjyh3
вчера в 11:56, ред.
Возможно, стоит также рассмотреть вот такой безотказный остановочный вариант, проверенный ещё Чапаем
2re74v4nr3yu
2re74v4nr3yu
вчера в 11:43
Это будет самый действенный способ
allemz
allemz ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:38
Стасик госзаказ выполняет, продвигает калаш на европейский рынок, ведь остановив Холанда однажды, больше не придется никогда. Это революция в футболе
adekvat
adekvat
вчера в 11:11
Он ничего не попутал какой АКМ, стрелами луков батыров еще куда не идет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:00
У Черчесов очень серьёзная проблема...
Речь идет о том, как остановить Холланда. Мне кажется нужно просто лишить его свободы - применить персональную опеку. Кстати, Эрлингу редко удавалось хорошо отыграть за сборную Норвегии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:58
Ну мяча три залетит Казахстану,Норвегия будет посильнее - это точно !
xp969f37m63f
xp969f37m63f
вчера в 10:52
Живёхонек всё-таки в Стасике полевой командир!
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