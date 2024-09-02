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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Холанд получил мяч с шуточным оскорблением

вчера, 12:48

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).

По традиции, игрок, забивший три гола в одном поединке, получает в подарок мяч с поздравлениями от партнеров по команде. Один из одноклубников бомбардира в шутку написал на сувенире «Иди [куда подальше]». Фанатов это повеселило.

Холанд получил мяч с шуточным оскорблением

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:09
Лучший ответ за шутку -- это ещё пару лет триков в лиге чемпионов)))
fnuu74hjmqut
fnuu74hjmqut
вчера в 13:40
Написал бы шутник такое Рою Кину или Эрику Кантоне, года полтора шутил бы потом только с санитарами и нянечками
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:36
Английский юмор. Безжалостный и беспощадный.
g36gs5xax3fy
g36gs5xax3fy
вчера в 13:33
Мимо Холанда партнёра
Я без шуток не хожу
То мячом отправлю на хрен
То средний палец покажу
adekvat
adekvat
вчера в 13:32
Написал на великом и могучем языке?
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:32
Фигней маются и Холланд и эти парни
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:31
Скорее всего это "лавочник" написал из зависти.
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:29
А Холланд в ответ всякий раз глумится над ними, забивая по 3 мяча 🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:26
Им уже надоело мячи подписывать, очень часто что-то))))
112910415
112910415
вчера в 13:12
здоровый юмор, здоровая атмосфера !
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:08
Один оскорбляет в шутку...
Другой писает партнёрам в бутсы, считает это смешным.
Что же за юмор у них такой непонятный?
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:04
Ну прикололись парни! Это здорово)
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