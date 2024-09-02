Холанд получил мяч с шуточным оскорблением

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).
По традиции, игрок, забивший три гола в одном поединке, получает в подарок мяч с поздравлениями от партнеров по команде. Один из одноклубников бомбардира в шутку написал на сувенире «Иди [куда подальше]». Фанатов это повеселило.
Я без шуток не хожу
То мячом отправлю на хрен
То средний палец покажу
Я без шуток не хожу
То мячом отправлю на хрен
То средний палец покажу
Другой писает партнёрам в бутсы, считает это смешным.
Что же за юмор у них такой непонятный?
Другой писает партнёрам в бутсы, считает это смешным.
Что же за юмор у них такой непонятный?