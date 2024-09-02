Холанд получил мяч с шуточным оскорблением

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вчера, 12:48

Нападающий «Манчестер Сити» оформил хет-трик в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).

По традиции, игрок, забивший три гола в одном поединке, получает в подарок мяч с поздравлениями от партнеров по команде. Один из одноклубников бомбардира в шутку написал на сувенире «Иди [куда подальше]». Фанатов это повеселило.