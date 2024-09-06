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Сборные Казахстана и Норвегии голов не забили

вчера, 19:21
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 0Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Сборные Казахстана и Норвегии сыграли вничью в матче Лиги B группы 3 Лиги наций.

Команды голов не забили.

В данном квартете также выступаю сборные Австрии и Словении.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:36
Молодцы казахи, сдержали звездную норвежскую атаку с Холандом, Эдегором и Серлотом. Стас красава, обещал закрыть Холанда и свое слово сдержал. Поздравляю Казахстан с этим успешным результатом!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:46
С Адиевым команда играла привлекательный футбол, стремились к воротам соперника, быстрые контратаки, искали счастье у чужих ворот. Поэтому боролись до последнего за 2 место в группе и личный рекорд сборной был установлен по победам и по очкам набранным. Сегодня что было, игра от обороны на своём поле с Норвегией, с не сильной командой. Видно, установка Черчесова, нацеленная только на защиту и всё.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:17
Черчесов молодец...
В этом результате его личная заслуга. Усатый сделал главного тренера сборной Норвегии. Вообще, у гостей довольно слабая команда, даже когда Холланд в составе. У Эрлинга просто нет достойных партнёров.
a-league
a-league
вчера в 19:58
Стасек уработал
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:42
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 19:39
    Если учесть, что в этой паре Казахстан-Норвегия команда гостей явный фаворит, то Станислава Саламовича можно поздравить с положительным дебютом на посту Главного тренера казахстанской сборной.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:30
    Умеют Казахи засушить игру....
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 19:29
    Не сдюжил Холланд и Ко с Нуриком Алипом))
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