Сборные Казахстана и Норвегии голов не забили

Сборные Казахстана и Норвегии сыграли вничью в матче Лиги B группы 3 Лиги наций.
Команды голов не забили.
В данном квартете также выступаю сборные Австрии и Словении.
Сборные Казахстана и Норвегии сыграли вничью в матче Лиги B группы 3 Лиги наций.
Команды голов не забили.
В данном квартете также выступаю сборные Австрии и Словении.
В этом результате его личная заслуга. Усатый сделал главного тренера сборной Норвегии. Вообще, у гостей довольно слабая команда, даже когда Холланд в составе. У Эрлинга просто нет достойных партнёров.
В этом результате его личная заслуга. Усатый сделал главного тренера сборной Норвегии. Вообще, у гостей довольно слабая команда, даже когда Холланд в составе. У Эрлинга просто нет достойных партнёров.