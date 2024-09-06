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Аргентина одержала крупную победу над Чили в матче отбора ЧМ-2026

вчера, 08:18
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Сборная Аргентины обыграла команду Чили в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года (3:0).

Счёт на 48-й минуте открыл Алексис МакАллистер. На 84-й Хулиан Альварес удвоил преимущество «альбиселесте». Пауло Дибала на 90+1-й забил третий гол.

Аргентина лидирует (18 очков). Чили идёт на 9-м месте (5 баллов).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:18
Пауло Дибала на 90+1-й забил третий гол, голевая от Гарначо

2016 – 12-летний Гарначо позирует в футболке Дибалы для фото
2024 – Дибала забивает за сборную с ассиста Гарначо
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:39
Ничего. Скоро капитан восстановится и тогда будут еще легче победы!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:15
Молодцы. Даже без Месси справились. У Аргентины сильная сборная.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:48
Наша сборная самая сильная,молодцы
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 13:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:48
Тяжелейший матч.
Крупный счет не должен обманут нас.
Чилийцев смогли распечатать лишь в 2 тайме, а раскрылись они только на последних минутах...
рад за Дибалу.
Надеюсь, Аргентина выиграет группу без травм и убийств.
слишком многие стали ненавидит эту команду после триумфа 2022.
да. Ди Мария ушел, но у Альбиселесте сильнейший подбор полузащитников, поэтому и не страшно.
приятно радует что за последние 70+ игр только 2 поражения.
он Саудовской Аравии и Уругвая.
Отличный вратарь есть и неплохая линия оброны.
Из атаки Альварес хорош, Лаутаро Мартинес тоже начал забивать.
из Ромы есть Суле.
Месси скоро вернется....хотя и без капитана команды закопала упрямых чилийцев.
Аура Величайшего живет, даже пока он не в строю.
Прекрасный матч, замечательная и трогательная церемония прощания с Ди Марии. Настоящий герой нации!
п.с.
Дибала под 10 номером играл.
Тяжело видеть другого игрока под этим номером))))
112910415
112910415
вчера в 11:27
чилийцы уже не те,
а Аргентина в отличной форме !
adekvat
adekvat
вчера в 09:44
Плановая победа ничего особенного, то ли дело победа Сан-Марино.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 09:30
Действующие чемпионы мира сделали то, чего от них ожидали.
5jgqj2j43qsc
5jgqj2j43qsc
вчера в 09:17
В конце игры чилийцы просто посыпались и в итоге получили сухую трёху
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:15
Да... Чили слабовато выглядит... Старики уходят...
wzd57kzwmjzs
wzd57kzwmjzs
вчера в 09:07
Молодцы! Доказали своей игрой что они лучшие
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 08:59
Чилийцы "добалтались"..
lotsman
lotsman
вчера в 08:41
Победа ожидаема, только я\ не думал что так крупно.)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:24
По-другому быть не могло. Дибала вернулся в состав. Забавно, что Аргентина выиграла КА дважды, а у Дибалы 0 КА.
k2m6y5sey7e5
k2m6y5sey7e5
вчера в 08:22
Сборная Чили переживает нелучшие времена
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