Аргентина одержала крупную победу над Чили в матче отбора ЧМ-2026

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вчера, 08:18

Сборная Аргентины обыграла команду Чили в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года (3:0).

Счёт на 48-й минуте открыл Алексис МакАллистер. На 84-й Хулиан Альварес удвоил преимущество «альбиселесте». Пауло Дибала на 90+1-й забил третий гол.

Аргентина лидирует (18 очков). Чили идёт на 9-м месте (5 баллов).