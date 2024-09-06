Аргентина одержала крупную победу над Чили в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Чили в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года (3:0).
Счёт на 48-й минуте открыл Алексис МакАллистер. На 84-й Хулиан Альварес удвоил преимущество «альбиселесте». Пауло Дибала на 90+1-й забил третий гол.
Аргентина лидирует (18 очков). Чили идёт на 9-м месте (5 баллов).
Крупный счет не должен обманут нас.
Чилийцев смогли распечатать лишь в 2 тайме, а раскрылись они только на последних минутах...
рад за Дибалу.
Надеюсь, Аргентина выиграет группу без травм и убийств.
слишком многие стали ненавидит эту команду после триумфа 2022.
да. Ди Мария ушел, но у Альбиселесте сильнейший подбор полузащитников, поэтому и не страшно.
приятно радует что за последние 70+ игр только 2 поражения.
он Саудовской Аравии и Уругвая.
Отличный вратарь есть и неплохая линия оброны.
Из атаки Альварес хорош, Лаутаро Мартинес тоже начал забивать.
из Ромы есть Суле.
Месси скоро вернется....хотя и без капитана команды закопала упрямых чилийцев.
Аура Величайшего живет, даже пока он не в строю.
Прекрасный матч, замечательная и трогательная церемония прощания с Ди Марии. Настоящий герой нации!
п.с.
Дибала под 10 номером играл.
Тяжело видеть другого игрока под этим номером))))
Крупный счет не должен обманут нас.
Чилийцев смогли распечатать лишь в 2 тайме, а раскрылись они только на последних минутах...
рад за Дибалу.
Надеюсь, Аргентина выиграет группу без травм и убийств.
слишком многие стали ненавидит эту команду после триумфа 2022.
да. Ди Мария ушел, но у Альбиселесте сильнейший подбор полузащитников, поэтому и не страшно.
приятно радует что за последние 70+ игр только 2 поражения.
он Саудовской Аравии и Уругвая.
Отличный вратарь есть и неплохая линия оброны.
Из атаки Альварес хорош, Лаутаро Мартинес тоже начал забивать.
из Ромы есть Суле.
Месси скоро вернется....хотя и без капитана команды закопала упрямых чилийцев.
Аура Величайшего живет, даже пока он не в строю.
Прекрасный матч, замечательная и трогательная церемония прощания с Ди Марии. Настоящий герой нации!
п.с.
Дибала под 10 номером играл.
Тяжело видеть другого игрока под этим номером))))