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Сборная Польши вырвала победу в игре с Шотландией. Левандовски забил гол

вчера, 23:51
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия2 : 3Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Шотландии уступила команде Польши в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций (2:3).

Себастьян Шиманьски вывел гостей вперед на 8-й минуте, Роберт Левандовски реализовал пенальти на 41-й и удвоил преимущество команды. Билли Гилмор отыграл один из мячей на 46-й, а на 76-й Скотт МакТоминэй сравнял счет. Победный гол с пенальти на 90+7-й забил Никола Залевски.

После этой игры Польша лидирует в группе (3 балла), Шотландия идет на 3-м месте (0 очков).

В другой встрече квартета Португалия обыграла Хорватию.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:23, ред.
Сборная Шотландии немного не дотягивает до ничьей. А вот Польша сыграла по британски - боролась до самого финального свистка. Она и победила в итоге. И Левандовски молодец, свой гол забил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:57
Наконец то и Польша одержала победу !
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