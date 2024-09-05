Сборная Польши вырвала победу в игре с Шотландией. Левандовски забил гол

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вчера, 23:51

Сборная Шотландии уступила команде Польши в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций (2:3).

Себастьян Шиманьски вывел гостей вперед на 8-й минуте, Роберт Левандовски реализовал пенальти на 41-й и удвоил преимущество команды. Билли Гилмор отыграл один из мячей на 46-й, а на 76-й Скотт МакТоминэй сравнял счет. Победный гол с пенальти на 90+7-й забил Никола Залевски.

После этой игры Польша лидирует в группе (3 балла), Шотландия идет на 3-м месте (0 очков).

В другой встрече квартета Португалия обыграла Хорватию.